iOS 19: Apple plant große Umstellung für alle iPhone-Nutzer

Nutzer von iPhone, iPad und Mac erwartet im kommenden Herbst ein „dramatisches Software-Upgrade“. Die Änderungen für die drei großen Betriebssysteme von Apple beschreibt Bloombergs Mark Gurman in seinem aktuellen Bericht. Er bezeichnet die Upgrades als eine der „dramatischsten Überarbeitungen in der Geschichte des Unternehmens“. Einen ersten Blick auf die kommende Software werden wir vermutlich bereits Anfang Juni erhalten. Das ist üblicherweise der Termin für die Worldwide Developers Conference (WWDC), die im Sommer in Kalifornien stattfindet.

iOS 19: Das größte Upgrade seit iOS 7

Dem Bericht zufolge sollen die Updates für iOS, iPadOS und macOS den Look der Betriebssysteme „fundamental ändern“. Die unterschiedlichen Plattformen sollen konsistenter werden und damit einfacher benutzbar sein. Die Updates, die unter anderem Teil von iOS 19 und macOS 16 sind, umfassen neue Symbole, Menüs, Apps, Fenster und Schaltflächen. Das alles soll sich grob am Design von visionOS orientieren, dem Betriebssystem der Vision Pro.

Das Ziel ist laut Gurman eine Transformation der Oberflächen von iPhone, iPad und Mac für eine neue Generation von Nutzern. Diese neuen Interfaces sollen auch dabei helfen, den Umsatz des Unternehmens erneut anzukurbeln.

iOS 19 soll sich an der Optik von visionOS orientieren, hier zu sehen: der Safari-Browser der Vision Pro

Intern bezeichnet Apple die kommenden Änderungen für iOS 19 und iPadOS 19 mit dem Codenamen „Luck“; macOS 16 heißt „Cheer“. Die Updates gehen laut dem Bloomberg-Reporter tiefer als nur eine neue Design-Sprache und optische Änderungen. Für Mac-Nutzer ist es die größte Überarbeitung seit macOS Big Sur im Jahr 2020. Das neue iOS soll die größten Veränderungen seit der Vorstellung von iOS 7 im Jahr 2013 bringen.

Eines der wichtigsten Ziele der überarbeiteten Oberflächen in iOS 19 und Co. ist eine Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Betriebssystemen. Aktuell variieren beispielsweise Apps und Symbole stark zwischen visionOS, macOS und iOS. Das kann dafür sorgen, dass ein Wechsel zwischen verschiedenen Geräten kompliziert sein kann.

Apple plant aber keine Kombination der verschiedenen Betriebssysteme. iPadOS und macOS sollen auch in Zukunft separat bleiben. Das Unternehmen hält damit am Glauben fest, dass Mac und iPad besser sind, wenn sie ein eigenes Betriebssystem haben.

Erste Demonstration bereits im Juni

Sollte Apple am bisher üblichen Zeitplan festhalten, wird dir der iPhone-Hersteller bereits Anfang Juni einen ersten Blick auf das neue iOS 19 und macOS 16 erlauben. Seit vielen Jahren findet die Entwicklerkonferenz in den ersten Juni-Wochen statt. Nur wenige Minuten nach Ende der Keynote dürfen dann die Entwickler üblicherweise die erste Vorschau auf ihren iPhones, Macs und iPads installieren.

Eine öffentliche Beta-Version folgt daraufhin traditionell einige Wochen später, also möglicherweise Ende Juni oder Anfang Juli. Die finalen Versionen von iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 und visionOS 3 erscheinen aber voraussichtlich erst im September, kurz vor dem Verkaufsstart der neuen iPhone-Modelle.