iOS 19: So soll der Wechsel zu Android leichter werden

Viele neue Smartphones unterstützen neben traditionellen SIM-Karten die sogenannte eSIM. Dabei handelt es sich nicht länger um eine physische Karte, die du in das Smartphone einlegst. Stattdessen aktivierst du diese eSIM vollständig über die Software. In den USA verkauft Apple das iPhone sogar schon seit einigen Jahren ohne die Schublade für eine SIM. Das sorgt einerseits zwar unter anderem für einen besseren Schutz des Smartphones, da die Öffnung im Gehäuse verschwindet; andererseits wird der Wechsel von iPhone zu Android – oder umgekehrt – komplizierter. Dies könnte sich mit iOS 19 ändern, wie Code-Schnipsel in der ersten Vorschau von Android 16 QPR1 zeigen, die Android Authority entdeckt hat.

Einfacher eSIM-Transfer in iOS 19

Schon heute ist es in der Regel kein Problem eine eSIM zwischen zwei iPhones zu transferieren. Komplizierter wird es für dich jedoch dann, wenn du die Plattform wechseln willst. Also etwa von iOS zu Android. Dann musst du häufig Kontakt zu deinem Mobilfunkanbieter aufnehmen und den Code für eine neue eSIM anfordern. Dieser erreicht dich zum Beispiel in Form eines QR-Codes. Wie einfach oder schwierig das ist, hängt von deinem Provider ab. iOS 19, das Apple voraussichtlich schon am 9. Juni erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, könnte hier Abhilfe schaffen.

Im Code der seit einigen Tagen verfügbaren Android 16 QPR1 Beta 1, das unter anderem ein neues Design für Googles Betriebssystem mit sich bringt, ist die Rede von einer neuen Transferoption. Diese wurde im sogenannten SIM-Manager entdeckt. Er weist darauf hin, dass iOS 19 in den Einstellungen eine Option mit dem Titel „Transfer zu Android“ anbieten wird. Diese soll innerhalb des schon heute verfügbaren „iPhone übertragen/zurücksetzen“ existieren.

Der Code suggeriert weiter, dass hier nicht nur ein direkter, kabelloser Transfer möglich sein wird. Stattdessen könnte dir das iPhone auch einen QR-Code anzeigen. Diesen kannst du dann mit dem Android-Smartphone scannen, um die eSIM zu transferieren. Im Code von Androids SIM-Manager-App ist explizit die Rede von iOS 19.

Derzeit ist nur die Rede davon, dass Apple den Transfer von iPhone zu Android erleichtern könnte. Ob Google einen ähnlich einfachen Transfer in die andere Richtung implementiert, ist bislang unbekannt. Möglicherweise werden wir bereits in weniger als zwei Wochen im Rahmen der WWDC genauere Details zu den Plänen beider Unternehmen erfahren.