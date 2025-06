Google Fotos: So löschst du doppelte Bilder in Sekunden

Ein Selfie hier, ein Gruppenfoto da – und schon hast du zig ähnliche Bilder. Und die verstopfen nicht nur deinen Smartphone-Speicher, sondern auch deinen Platz in der Google-Cloud. Und die Bilder werden mit immer besseren Kameras in den Handys immer größer. Dazu kommt, dass Galerien mittlerweile bei vielen so groß sind, dass man sich wegen der schieren Masse an Bildern die wirklich schönen Fotos gar nicht mehr ansieht. Umso wichtiger also, dass nur die Bilder gespeichert werden, die das auch verdienen. Google Fotos hat zwar schon länger eine automatische Stapel-Funktion, die ähnliche Aufnahmen gruppiert. Doch bisher konntest du diese Stapel nicht selbst anpassen. Doch das ändert sich jetzt.

Manuelles Stapeln für mehr Kontrolle

Denn jetzt gibt es eine Lösung: Mit der neuen Stapel-Funktion kannst du selbst entscheiden, welche Fotos zusammengehören. Du kannst Bilder zu bestehenden Stapeln hinzufügen oder mehrere Stapel zusammenführen. So behältst du den Überblick und kannst gezielt aufräumen.

Wähle in deiner Galerie einen bestehenden Stapel aus. Dann erscheint die Schaltfläche „Fotos stapeln“. Jetzt kannst du weitere Bilder hinzufügen, Stapel kombinieren oder eben massenweise doppelt vorhandene Bilder löschen. Wichtig: Die Option erscheint nur, wenn du mindestens einen Stapel ausgewählt hast.

Google Fotos mit neuer Stapel-Funktion

Die manuelle Stapel-Funktion ist aktuell nur auf iOS-Geräten verfügbar. Wann sie auch für Android kommt, ist noch unklar. Es gibt jedoch Hinweise, dass Google an einer Android-Version arbeitet. Grundsätzlich ist die automatische Stapel-Funktion für beide Systeme verfügbar. Du musst sie in Google Fotos vor der Verwendung in den Einstellungen der App aktivieren.

Weitere nützliche Funktionen in Google Fotos

Google hat in letzter Zeit mehrere praktische Features eingeführt:

Massendownload: Lade mehrere Fotos und Videos gleichzeitig herunter.

Gerätesicherung rückgängig machen: Entferne gesicherte Dateien aus der Cloud, ohne sie vom Gerät zu löschen.

Automatische Freigabe: Teile Fotos oder Screenshots aus Drittanbieter-Apps automatisch.

Diese Funktionen erleichtern dir das Verwalten und Teilen deiner Medien erheblich.