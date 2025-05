iOS 19: Apple beerdigt 14 Jahre alte iPhone-App und plant den Nachfolger

Apples WWDC naht mit großen Schritten. Anfang Juni wird der iPhone-Hersteller unter anderem die großen Neuheiten für sein Smartphone, das iPad und den Mac vorstellen. Die Gerüchteküche arbeitet daher auch wie in jedem Jahr auf Hochtouren. Allen voran ist es wieder einmal Bloombergs Mark Gurman, der Details der kommenden Betriebssysteme veröffentlicht, bevor Apple selbst die Hüllen lüftet. Im aktuellen Fall spricht der Insider von einer kommenden Änderung in iOS 19, die aber auch Auswirkungen auf iPadOS, macOS und tvOS haben soll. Das seit iOS 4.1 enthaltene Game Center steht demnach vor dem Aus.

iOS 19: Game Center soll neuer Gaming-App weichen

Wie Gurman schreibt, plant Apple eine neue dedizierte Gaming-App für seine Geräte. Ziel der App sei es, Spielefans und Entwicklern zu zeigen, dass das Unternehmen ein Führer in dieser Branche ist. Die neue App soll auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV vorinstalliert sein, wenn die neuen Betriebssysteme im kommenden Herbst auf diesen Geräten landen. Dazu gehört auch iOS 19.

Die App soll als zentraler Ort fürs Gaming auf Apples Geräten dienen. Du kannst aus der App nicht nur die installierten Spiele starten, sondern auch Bestenlisten, In-Game-Erfolge, Chats und andere Aktivitäten rund um die Spiele einsehen. Apple will Spielern das Erlebnis auf iPhone und Co. verbessern. iOS 19 wird vermutlich am 9. Juni erstmals der Öffentlichkeit gezeigt; nur einige Tage nach dem Launch der Nintendo Switch 2.

In der neuen App von iOS 19 sollen aber auch redaktionelle Inhalte von Apple über neue Spiele zu finden sein. Auch der Zugriff auf Apple Arcade, dem Abo-Service des iPhone-Herstellers soll natürlich nicht fehlen.

All diese Neuheiten fordern jedoch ein Opfer. So soll die neue App das altbekannte Game Center verdrängen, das seit iOS 4.1 auf dem Bildschirm deines iPhones zu finden ist. Apples soziales Netzwerk für Gamer erschien im Jahr 2010, konnte seitdem jedoch keine große Fangemeinde finden.

Apple zeigt verstärktes Interesse am Gaming

Neben den Gerüchten zur neuen Gaming-App in iOS 19, machten in den vergangenen Stunden aber noch weitere Berichte rund um Apples Ziele in diesem Genre die Runde. So berichtete Digital Trends, dass Apple das Entwicklerstudio „RAC7 Games“ übernommen hat. Es ist das erste Mal in der Geschichte des iPhone-Herstellers, dass man sich ein Gaming-Studio geschnappt hat.

Die zwei Personen hinter der Spieleschmiede sind vor allem durch „Sneaky Sasquatch“ bekannt. Das Spiel erschien im Jahr 2019 als Exklusivtitel für Apple Arcade. Es war eines der 71 Launch-Titel.