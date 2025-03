Das iPhone 16e war nur der Anfang: Apple präsentiert weitere Überraschungen

Apple ist zurück. Bereits gestern deutete CEO Tim Cook auf X an, dass der iPhone-Hersteller einige weitere Neuheiten vorstellen wird. „There’’’s something in the AIR“ zeigte ein Video in seinem Social-Media-Post. Die Neuheit, wenige Stunden später, ist aber bislang nicht das MacBook Air, das von vielen Fans erwartet wird. Stattdessen präsentiert das Unternehmen neue iPads und dazu passendes Zubehör. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich aber kuriose Entscheidungen bei den neuen Tablets.

Apple: iPad Air bekommt M3-Chip und neues Keyboard

Die Veränderungen vom iPad Air mit M2 zum neuen M3-Modell sind minimal. Die größte Neuheit ist der neue Chip. Eine der Unterschiede im neuen Prozessor ist eine optimierte Media Engine, die nun unter anderem hardwarebeschleunigtes ProRes und ProRes RAW unterstützt. Wenn du dein Tablet für Videoschnitt benutzt, könnte es also möglicherweise ein Upgrade wert sein. Auch das Dekodieren von AV1 beherrscht das neue System-on-a-Chip in Apples Tablet.

Der iPhone-Hersteller vergleicht das neue M3-iPad-Air in seiner Pressemitteilung daher primär mit dem älteren M1- und A14-Modell. Apple spricht davon, dass das neue Tablet fast doppelt so schnell ist wie das M1 und bis zu 3,5-mal schneller als das Air mit A14-Chip. Der M3-Chip bietet eine 8-Core-CPU und 9-Core-GPU. In Kombination mit 8 GB RAM kannst du damit auch Apple Intelligence nutzen.

An den Dimensionen der neuen M3-Tablets, die weiterhin im 11- und 13-Zoll-Format verfügbar sind, hat sich nichts geändert. Selbst das Gewicht hat sich nur um einige Gramm verändert. Die neuen Modelle sind auch weiterhin in den altbekannten Farben Blau, Violett, Polarstern und Space Grau verfügbar. Optional gegen einen Aufpreis kannst du dein iPad Air ebenfalls mit einem 5G-Modem ausstatten.

Das neue Magic Keyboard für Apples iPad Air mit M3-Chip

Eine weitere Neuheit ist das Magic Keyboard für das iPad Air. Es ist eine Mischung des alten Magic Keyboard und dem Magic Keyboard fürs iPad Pro. Während die neue Tastatur eine separate Reihe für die Funktionstasten bietet, fehlt das haptische Feedback im Trackpad sowie die Hintergrundbeleuchtung der Tasten. Außerdem ist es ausschließlich in Weiß erhältlich. Immerhin ist es etwas günstiger als die iPad-Pro-Tastatur.

Die Preise für das iPad Air mit M3-Chip beginnen bei 699 Euro für das 11-Zoll-Modell und 949 Euro für die 13-Zoll-Variante. Es kann ab sofort bei Apple vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt am 12. März 2025. Das dazugehörige Magic Keyboard kostet 329 beziehungsweise 349 Euro für das 11-Zoll- und 13-Zoll-Tablet. Das neue iPad Air ist weiterhin mit dem Apple Pencil Pro und dem Apple Pencil (USB‑C) kompatibel.

iPad mit A16-Chip: AI muss draußen bleiben

Apple hat aber nicht nur das Mittelklasse-Tablet überarbeitet; auch das Einsteiger-iPad bekommt eine Modellpflege. Hier zeigt sich eine weitere kuriose Entscheidung. Statt das günstigste Tablet mit einem A17-Pro-Chip auszustatten, der etwa im jüngsten iPad mini zum Einsatz kommt, hat man sich für einen A16 entschieden. Das bedeutet primär, dass du auf dem neuen iPad, mittlerweile die 11. Generation, auf Apple Intelligence verzichten musst. Laut dem Unternehmen ist es fast 30 Prozent schneller als der direkte Vorgänger.

Die 11. Generation von Apples iPad

Obwohl es keine Veränderungen an den Maßen und Gewichten gibt, spricht Apple beim neuen Tablet von einem 11-Zoll- statt 10,9-Zoll-Display. Die sonstigen Veränderungen sind ebenfalls minimal. So bietet das neue Modell beispielsweise Bluetooth 5.3 statt 5.2. Beim 5G-Modell musst du jedoch auf einen Slot für die SIM-Karte verzichten, das neue iPad ist nur noch mit der eSIM kompatibel. Gute Nachrichten gibt es jedoch beim internen Speicher: Die 64-GB-Version entfällt, ab sofort bekommst du mindestens 128 GB.

Die Preise für das iPad (11. Generation) beginnen trotz des doppelten Speichers weiterhin bei 399 Euro für das Wi-Fi-Modell. Wenn du 5G benötigst, musst du mindestens 569 Euro investieren. Das neue Tablet kann ebenfalls ab sofort bei Apple vorbestellt werden. Der Postbote klingelt aber frühestens am 12. März 2025 an deiner Haustür.