Apple App Store: Diese Regeländerung solltest du kennen

In den vergangenen Wochen und Monaten sorgte der App Store immer wieder für Negativschlagzeilen. Diesmal geht es aber nicht um den Streit zwischen großen Entwicklern wie Epic Games oder Spotify, die sich etwa an den Kosten für Entwickler stören. Die nun von Apple angekündigte Regeländerung dreht sich um Preiserhöhungen von Abos. Der iPhone-Hersteller kündigte die baldige Anpassung für Nutzer in Deutschland, Österreich und Polen an.

App Store: Regeländerung für Abos

Wie Apple in einer Mail an seine zahlenden Entwickler schreibt, werden „alle Preisänderungen bei automatisch verlängernden Abonnements in Österreich, Deutschland und Polen“ eine Zustimmung erfordern. Nur wenn du diese bestätigst, verlängert sich das Abo einer App aus dem App Store.

Apple unterscheidet damit Preiserhöhungen aktuell in zwei verschiedene Gruppen: Änderungen der Abo-Preise mit einem Startdatum am oder nach dem 4. August und Änderungen, die noch vor dem 4. August 2025 greifen sollen. Im ersten Fall erfordert Apple von dir eine Zustimmung zu dem neuen Preis. Wenn du diesem nicht zustimmst oder nicht reagierst, wird Apple „etwa wöchentlich per E-Mail, Push-Benachrichtigung und In-App-Nachricht um Zustimmung bitten“. Das endet erst dann, wenn das Abonnement am Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums ausläuft.

Hat der Entwickler die Preisänderung für vor dem 4. August 2025 geplant, gelten die bisherigen Benachrichtigungskriterien für automatisch verlängernde Abos. Nur wenn eine gewisse Schwelle überschritten wurde, musstest du der Preisänderung zustimmen. Wurde diese Schwelle nicht überschritten, bekommst du vom App Store nur eine Benachrichtigung zum neuen Preis.

Wenn ein Entwickler die Preise eines Abos erhöhen will, schickt Apple dir eine Benachrichtigung. Links ist die Version die dich nur darauf hinweist. Rechts ist der Dialog zu sehen, der eine aktive Zustimmung erfordert und auch das direkte Beendigen erlaubt.

Eine aktive Zustimmung war bereits heute erforderlich, wenn sich der Preis um mehr als 50 Prozent erhöhen sollte und dieser Wert bei nicht jährlichen Abos mehr als 5 Euro beträgt. Bei jährlichen Abos aus dem App Store liegt dieser Wert bei mehr als 50 Euro.

Die Änderung bedeutet für dich, dass du eine direktere Kontrolle über deine App-Store-Abos erhältst. In dem Hinweis auf einem iPhone kannst du das Abo beispielsweise direkt beenden. Ab dem 4. August hast du damit besseren Einfluss darauf, ob du diese Abos behalten willst. Will ein Entwickler mehr Geld von dir, musst du aktiv ja sagen und bekommst nicht mehr nur einen einfachen Hinweis, den du bislang vielleicht nur bestätigt hast.