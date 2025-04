iOS 19: Diese iPhone-Modelle sollen das Update nicht erhalten

Anfang Juni wird Apple der breiten Öffentlichkeit einen ersten Blick auf iOS 19 geben. Erst dann werden wir mit Sicherheit wissen, welche iPhones und iPads mit dem Update kompatibel sein werden. Schon heute gibt es jedoch einen Bericht, welche Smartphones dem Rotstift zum Opfer fallen werden. Das aktuelle Gerücht kommt laut MacRumors von einem Leaker auf Twitter, jetzt als X bekannt, der bereits in der Vergangenheit mehrfach korrekte Aussagen zur iPhone-Kompatibilität mit neuen iOS-Versionen gemacht hat.

iOS 19: Diese iPhone-Modelle sollen leer ausgehen

Betroffen sind angeblich drei Modelle aus dem Jahr 2018, die im kommenden Herbst leer ausgehen sollen. Konkret sind es das iPhone XR, XS und XS Max. Die Gemeinsamkeit unter diesen drei Varianten ist der A12-Bionic-Chip. Wenn du eines dieser drei Smartphones hast, wirst du angeblich auf iOS 19 verzichten müssen.

Gleichzeitig bedeutet dies, dass alle Apple-Smartphones ab dem iPhone 11 beziehungsweise iPhone SE 2 oder neuer das Update erhalten werden. Das garantiert jedoch nicht, dass auch alle Modelle alle neuen Features von iOS 19 unterstützen werden. So ist Apple Intelligence zum Beispiel nur auf dem iPhone 15 Pro oder neuer verfügbar.

Wenn du ein iPhone XR, XS oder XS Max besitzt wirst du jedoch noch für längere Zeit weiterhin Updates als Teil von iOS 18 erhalten. Bei Apple hat es Tradition, dass man auch für die älteren Betriebssysteme beispielsweise noch über viele Jahre hinweg Sicherheitsupdates veröffentlicht. So hat der iPhone-Hersteller erst vor einigen Stunden iOS 15.8.4 veröffentlicht. Diese Software läuft auch heute noch auf einem iPhone 6s aus dem Jahr 2015.

Etwas bessere Nachrichten für iPad-Besitzer

Wie MacRumors weiter schreibt, sieht es auf dem iPad angeblich etwas besser aus. Hier wird zwar das iPad (7. Generation) mit dem A10 Fusion das Update auf iPadOS 19 nicht erhalten. Gleichzeitig soll jedoch das iPad mini (5. Generation), welches wie die oben erwähnten iPhones mit dem A12 Bionic ausgestattet ist, mit der neuen Software kompatibel sein.

Das klingt auf den ersten Blick ungewöhnlich, ist es aber nicht. So ist das iPad (7. Generation) heute noch mit iPadOS 18 kompatibel, während das iPhone 7 und 7 Plus mit demselben A10 Fusion kein Update auf iOS 16 erhalten hatten. Es ist also nicht nur das verwendete System-on-a-Chip ausschlaggebend.

Echte Gewissheit, welche iPhones und iPads mit iOS 19 beziehungsweise iPadOS 19 kompatibel sein werden, werden wir erst am 9. Juni 2025 bekommen.