iPhone 16: Mit diesem Kamera-Feature will Apple dich überzeugen

Schon im Dezember berichteten wir, dass Apple dem iPhone 16 möglicherweise einen sogenannten „Capture Button“ spendiert. Dieser könnte es dir erleichtern, Fotos und Videos mit dem Smartphone aufzunehmen – ganz so, wie du es vielleicht bereits von traditionellen Kameras gewohnt bist. Nun hat MacRumors in Berufung auf einen Bericht von The Information jedoch noch einige weitere Details zu diesem neuen Knopf an der Seite des Handys in Erfahrung gebracht.

iPhone 16 mit Capture Button: Fotos aufnehmen wie mit einer „echten“ Kamera

Die neue mechanische Taste soll laut früheren Gerüchten anstelle des bisherigen SIM-Slots an der rechten Seite des iPhone zu finden sein. Hältst du das Smartphone in der Horizontalen, liegt er damit griffbereit oben rechts für deinen Zeigefinger. Eben genau da, wo auch die meisten herkömmlichen Fotokameras ihren Auslöser haben.

Laut dem neuen Bericht hat sich Apple nicht nur die Platzierung bei traditionellen Fotoapparaten abgeschaut. Auch bei der Funktionsweise dürfen sich Fotografen auf Altbekanntes freuen. So soll die Taste im iPhone 16 verschiedene Druckstufen unterscheiden können. Das bedeutet, dass ein leichter Druck die Fokussierung startet – ohne gleich ein Foto aufzunehmen.

Doch damit nicht genug. Ein Wisch mit dem Finger über die Taste soll es dir ermöglichen, die Zoomstufe der iPhone-Kamera zu verändern. Dies erinnert an die Funktionsweise der AirPods Pro. Hier kannst du mit einem Wisch nach oben die Lautstärke erhöhen. Wischst du da unten, wird die Musik leiser.

The Information schreibt, dass die neue Taste im iPhone 16 einer der wichtigsten Verkaufspunkte im kommenden Herbst sein könnte. Wie bei derartigen Gerüchten üblich, ist es jedoch noch zu früh, um sicher zu sein, dass dieses Feature wirklich im fertigen Modell zu finden sein wird. Die Ingenieure testen häufig verschiedene Varianten und Features. Danach müssen sie entscheiden, was es wirklich in die finale Hardware schafft.