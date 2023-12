Nicht nur für die Pros: iPhone 16 soll nützlichen Helfer erhalten

Es hat bei Apple Tradition, dass neue Features zunächst ausschließlich in teureren Pro-Modellen zu finden sind. Dies ist auch beim Smartphone aus Kalifornien der Fall. So kam die Dynamic Island erst in diesem Jahr in den Basismodellen zum Einsatz. Ähnliches soll erneut beim iPhone 16 zu beobachten sein. Wie MacRumors berichtet, soll der derzeit nur in den Pro-Versionen vorhandene Action Button im Jahr 2024 in allen Apple-Smartphones angeboten werden. Die kleine Taste an der Seite der Handys soll aber noch weitere Veränderungen erhalten.

iPhone 16: Action Button für alle

Der Action Button löste in den beiden aktuellen Pro-Modellen den klassischen Schalter zum Stummschalten ab. Damit kannst du die Taste für mehr als eine einzige Funktion nutzen. Egal ob Kamera, Taschenlampe, Kurzbefehl oder diverse andere Optionen – du hast die freie Wahl, was beim Betätigen geschehen soll. Diese Freiheit soll laut dem neuen Bericht in allen Modellen des iPhone 16 gegeben sein.

Eine Eigenschaft, die ursprünglich schon fürs aktuelle iPhone geplant war, soll im nächsten Jahr ebenfalls umgesetzt werden. Wie bei den Trackpads oder der alten Hometaste, arbeitet Apple daran, dass sich die Taste nicht mehr mechanisch bewegen soll. Stattdessen soll ein Drucksensor erkennen, wenn du sie betätigst und dir ein haptisches Feedback geben. Aufgrund von Probleme bei der Entwicklung des iPhone 15 Pro musste man auf diese Funktionsweise verzichten. Der Codename für den neuen Action Button lautet „Atlas“.

Auch die vierte Generation des iPhone SE, die voraussichtlich im Jahr 2025 startet, soll einen Action Button bieten.

Ebenfalls neu: Ein „Capture Button“

Dieselbe Funktionsweise soll auch beim neuen „Capture Button“ zu finden sein. Diesen will Apple angeblich auf der anderen Seite des Smartphones unterhalb der Seitentaste und damit in der Nähe des derzeitigen SIM-Slots unterbringen.

Die Entwickler in Cupertino testen das als „Project Nova“ bezeichnete Feature ebenfalls in allen Modellen des iPhone 16. Gleichzeitig arbeitet man jedoch auch Varianten ohne die neue Taste, um bei etwaigen Problemen in der Entwicklungsphase eine Alternative zu haben. Es ist derzeit noch unklar, wofür genau der Capture Button genutzt werden soll. Der aktuelle Name legt jedoch nahe, dass es sich um Funktionen für die Kamera handelt.