OnePlus meldet sich zurück: Gelingt das Comeback?

Mit dem Nord stellte OnePlus im Jahr 2020 sein erstes Mittelklasse-Smartphone in direkter Konkurrenz zu Samsungs A-Reihe vor. Das neue OnePlus Nord 4 will mit schneller Ladezeit und einem auffälligen Design punkten. Auch verbaut man einen Slider im Rahmen, um das Handy einfach auf lautlos zu stellen. Diesen kennt man sonst nur von höherpreisigen OnePlus-Smartphones.

OnePlus Nord 4 vorgestellt

Das Nord 4 ist mit einem 6,74 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet und bietet eine 120 Hertz Bildwiederholrate sowie eine Auflösung von 1,5K. Im Smartphone steckt ein Snapdragon 7 Plus Gen 3 und damit einer der neuesten Mittelklasse-Prozessoren im Android-Segment. So sind nicht nur 5G, sondern auch Wi-Fi-6 und Bluetooth 5.4 an Bord. Zusammen mit wahlweise 12 oder 16 Gigabyte RAM kannst du von dem Smartphone eine hohe Performance erwarten, die mit einem Flaggschiff von vor zwei Jahren vergleichbar ist.

Großer Akku – schnell geladen

Der Akku misst großzügige 5.500 mAh und ist dank 100 Watt rasch aufgeladen. Ein entsprechendes Ladegerät sowie Ladekabel befinden sich im Lieferumfang. Diese benötigst du auch, da OnePlus auf eine proprietäre Technologie setzt. Mit Ladegeräten anderer Hersteller kann zwar auch geladen werden, jedoch deutlich langsamer.

Auf der Rückseite des OnePlus Nord 4 befinden sich zwei Kameras. Bei der Hauptkamera handelt es sich um einen hochwertigen Sony-Sensor mit 50 Megapixeln sowie optischer Bildstabilisierung. Dazu kommt eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera. Für Selfies steht auf der Vorderseite eine 16-Megapixel-Kamera zur Verfügung.

Das OnePlus Nord 4 in allen Farben

OnePlus Pad 2 vorgestellt

Das OnePlus Pad 2 ist im High-End-Segment einzuordnen – zumindest bei der Leistung. Es kommt in einem hellgrauen Aluminium-Gehäuse daher und soll sich dank abgerundeter Ecken angenehm in der Hand halten lassen. Mit einer Dicke von 6,5 Millimetern ist das Tablet zudem recht dünn und gerade einmal 584 Gramm schwer.

Beim Bildschirm setzt man auf 12,1 Zoll im gängigen 3:2 Format. Dieses eignet sich besonders gut für produktive und kreative Anwendungen. Ungewöhnlich ist die Wahl des Panels: So setzt OnePlus beim Pad 2 auf LCD statt wie bei der Konkurrenz üblich auf OLED. So muss man auf einen Fingerabdrucksensor im Display und die kräftigen Farben und echtes Schwarz von OLED verzichten. Angenehm hoch ist hingegen die Auflösung von 3.000 x 2.120 Pixeln. Dank dieser erreicht das Tablet eine Pixeldichte von über 300ppi. Dadurch lassen sich mit bloßem Auge keine Pixel erkennen und das Bild wirkt gestochen scharf.

OnePlus Pad 2

Im Tablet steckt der Snapdragon 8 Gen 3. Hierbei handelt es sich um den aktuell leistungsstärksten Prozessor für Android-Tablets und -Smartphones. Zusammen mit wahlweise 8 oder 12 Gigabyte Arbeitsspeicher darf man von dem Tablet also eine Topleistung erwarten. Auch bei den Funk-Schnittstellen ist das OnePlus Pad 2 mit Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 auf dem neusten Stand der Technik.

Vom Tablet zum Notebook-Ersatz

Mit dem passenden Zubehör wird aus dem OnePlus Pad 2 ein echter Notebook-Ersatz. Das magnetische Case besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil dient als Schutz für die Rückseite und gleichzeitig als Ständer, um das Tablet stufenlos aufstellen zu können. Der zweite Teil macht das Tablet mit Tastatur und Trackpad zum echten Produktivitäts-Gadget.

Auch gibt es einen passenden Stift, der magnetisch an der Oberseite des Tablets hält und dort auch kabellos geladen wird.

Mit dem passenden Zubehör wird das OnePlus Pad 2 zum Notebook-Ersatz

Preise & Verfügbarkeit

Das OnePlus Pad 2 ist für 550 Euro zu haben. Für das Case ohne Tastatur werden 60 Euro fällig. Mit Tastatur musst du 150 Euro einplanen. Und der Stift soll 100 Euro kosten. Im Early-Bird-Angebot gibt es das Tablet mit 50 Euro Rabatt sowie das Case mit Tastatur kostenlos dazu.

Das OnePlus Nord 4 kostet 500 Euro mit 12 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte Speicherplatz. Für das Modell mit 16+512 Gigabyte Speicher werden 550 Euro fällig. Hier gibt es zum Marktstart kabellose Kopfhörer als Geschenk dazu.

Gelingt das Comeback von OnePlus?

Lange hatte sich OnePlus aufgrund eines Patentstreits dazu entschieden, keine Smartphones in Deutschland zu verkaufen. Doch jetzt meldet man sich gleich mit mehreren Produkten zurück. Im Vergleich zu den Anfangs-Tagen hat man jedoch einiges an Glanz verloren. Galten OnePlus-Produkte vor einigen Jahren als absolute Preis-Leistungs-Sieger und wurden als Flaggschiff-Killer gefeiert, bietet man zunehmend Einheitsbrei zu teuren Preisen.

So ist etwa das Redmi Note 13 Pro+ 5G von Xiaomi (zum Test) mit dem Nord 4 vergleichbar und kostet fast 200 Euro weniger. Und auch im Tablet-Segment bekommst du bei Samsung mit dem Galaxy Tab 9 mehr geboten fürs Geld oder mit dem Poco Tab ein deutlich günstigeres Tablet fürs Entertainment.