Neuer Preis-Leistungs-Sieger von Xiaomi im Test

Während teure Premium-Smartphones für über tausend Euro die Aushängeschilder der Hersteller sind, greifen die meisten Kunden in der Praxis zu einem günstigeren Handy. So tummeln sich in der sogenannten „Mittelklasse“ für 300 bis 600 Euro eine Vielzahl an Modellen. Die beliebtesten Serien sind dabei die Galaxy A Modelle von Samsung sowie die Redmi Note Reihe von Xiaomi. Von dieser hat der chinesische Hersteller nun die Modelle des Jahrgangs 2024 vorgestellt. Wir haben das beste Modell der Reihe, das Redmi Note 13 Pro+ 5G ausprobiert.

Design und Display

Beim Redmi Note 13 Pro+ 5G handelt es sich um ein gut ausgestattetes Mittelklasse-Smartphone für 449 beziehungsweise 499 Euro zum Marktstart. Je nachdem, wie viel Speicherplatz du benötigst. Auf den ersten Blick ist das Handy optisch nicht von einem deutlich teureren Flaggschiff zu unterscheiden: Ein schickes Äußeres inklusive gebogenen Displayrändern lassen das Smartphone hochwertig wirken. Bei den Farben kannst du neben klassischem Schwarz oder Weiß auch zur wirklich schicken Farbe „Aurora Purple“ greifen.

Das Display misst 6,67 Zoll und bietet eine Helligkeit von bis zu 1.800 Nits. Für ein Smartphone in dieser Preisklasse ist das ein hervorragender Wert und auch unter direktem Sonnenlicht lassen sich Inhalte vom Bildschirm mühelos ablesen. Ungewöhnlich ist auch die Auflösung von 1,5K. So ist das Display schärfer als das übliche Full-HD, ohne den Akku zu stark zu belasten. Zum Einsatz kommt hier ein AMOLED-Panel mit kräftigen Farben und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G mit Curved-Display

Kritik üben wir hingegen an den gebogenen Rändern. So sehen Farben am Rand falsch aus und es kommt bei Sonnenlicht zu unschönen Reflexionen. Viele Hersteller haben dieses Problem bereits erkannt und gebogene Displays aus ihrem Sortiment gestrichen. Hier ist es schade, dass Xiaomi weiterhin auf diesen fragwürdigen Trend setzt. Vorteile der Technik sind hingegen die schicke Optik und ein schlanker wirkendes Design in der Hand.

Die Kamera des Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Auf der Rückseite des Redmi Note 13 Pro+ 5G findest du ein Kamera-Set-up mit drei Sensor-Objektiv-Kombinationen:

Hauptkamera: 200 Megapixel

Ultraweitwinkel-Kamera: 8 Megapixel

Makro-Kamera: 2 Megapixel

Kamera mit drei Objektiven

Die Hauptkamera kann mit ihrer hohen Auflösung sehr detailreiche Fotos aufnehmen, zumindest wenn genug Licht zur Verfügung steht. Standardmäßig werden Fotos jedoch auf eine niedrigere Auflösung heruntergerechnet. Bei diesem Kombinieren von mehreren Pixeln in ein finales Bild erreicht man einen höheren Dynamikumfang. Die hohe Auflösung ermöglicht es jedoch auch, zu zoomen. Das funktioniert über sogenannten „Sensor-Crop“. Dabei wird ein Bild aus dem mittleren Bereich des Sensors aufgenommen, das dann zwar eine niedrigere Auflösung hat, aber einen Zoom-Effekt bereithält. So ist ein 2-fach-Zoom mit 50 Megapixeln und ein 4-fach-Zoom mit 12,5 Megapixeln möglich.

Ein Foto mit dem Redmi Note 13 Pro Plus 5G im Standard-Modus

Ein Foto mit 200 Megapixeln – bei gutem Licht kannst du so noch mehr Details einfangen

Auch bei Nacht kann die Hauptkamera überzeugen

Die Ultraweitwinkel-Kamera ist hingegen zweckmäßig und bereits seit einigen Generationen unverändert. Wenn dir diese Brennweite wichtig ist, ist das Redmi Note 13 Pro+ 5G nichts für dich. Bei der Makro-Kamera ist die Auflösung von 2 Megapixeln schlichtweg zu niedrig. Hier ist es besser, mit der Zoom-Funktion der Hauptkamera zu arbeiten, um kleine Objekte scharf zu fotografieren.

Hardware

Leistungstechnisch stellt das Redmi Note 13 Pro+ 5G die Konkurrenz im selben Preissegment in den Schatten. So erreicht der verbaute Dimensity 7200 Ultra Prozessor im AnTuTu-10-Benchmark einen Score von 714.787 Punkten. Das ist ein Top-Wert in der Mittelklasse und resultiert auch im Alltag in einer guten Performance. Auch Leistung-intensive Spiele wie Modern Combat 5 oder Pokémon Go stellen das Smartphone vor keine größeren Herausforderungen.

Das Redmi Note 13 Pro+ 5G ist nach IP68 wasserdicht

Den Strom bezieht das Smartphone aus einem 5.000 mAh großen Energiespeicher. Dabei handelt es sich eigentlich um zwei, kleinere 2.500 mAh Akkus, die zu einem großen kombiniert werden. So erreicht Xiaomi eine höhere Ladegeschwindigkeit. Verwendet man das mitgelieferte 120 Watt Netzteil, ist der Akku in rund 20 Minuten von leer auf 100 Prozent geladen. Doch auch mit Drittanbieter-Ladegerät dauert eine komplette Ladung gerade einmal 40 Minuten.

Software

Die Software ist vermutlich die einzige Schwäche des ansonsten hervorragend ausgestatteten Smartphones. So kommt auf dem Redmi Note 13 Pro+ 5G noch Android 13 zum Einsatz, das ist auch in dieser Preisklasse ungewöhnlich. Ein Update auf Android 14 wird kommen, ein Datum dafür ist jedoch bisher nicht offiziell bestätigt. Generell besteht bei der Software-Pflege für Xiaomi noch Nachholbedarf. Zwar bietet man 3 Jahre Android-Updates und 4 Jahre Sicherheitspatches, lässt sich mit dem Ausliefern aber viel Zeit. So sind noch nicht einmal die Flaggschiff-Smartphones mit Android 14 versehen, während beispielsweise Samsung bereits sein komplettes Line-up auf den aktuellen Stand gebracht hat. Und auch die Sicherheitsupdates erscheinen nicht monatlich, sondern maximal quartalsweise.

Die vorhandene Software funktioniert hingegen gut. Auch die eigene Oberfläche MIUI weiß zu gefallen und bietet viele Zusatz-Funktionen und nette Animationen, welche die Nutzung auflockern. Jedoch kommt das Smartphone mit ziemlich viel vorinstallierter Software und System-Apps zeigen während der Nutzung Werbung an. Jedoch lässt sich ein Großteil der Werbung abschalten und alle ungewünschten Apps deinstallieren.

MIUI auf dem Redmi Note 13 Pro+ 5G

Fazit

Das Redmi Note 13 Pro+ 5G ist der Benchmark, an dem sich zukünftige Handys der Preisklasse messen lassen müssen. Das erste Mittelklasse-Smartphone des Jahres legt ordentlich vor und bietet ein starkes Hardware-Paket mit schickem Design, viel Leistung und einer Kamera, die im Praxis-Test überzeugen kann. Nachholbedarf gibt es hingegen beim Software-Support.

Erfreuliche Nachrichten gibt es beim Preis. So ist das Redmi Note 13 Pro+ 5G günstiger als sein Vorgänger und für 449 Euro zu haben. Dafür bekommst du das Modell mit 8 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte Speicherplatz. Ungewöhnlich in der Mittelklasse ist, dass Xiaomi für 499 Euro auch ein Modell mit 12 Gigabyte RAM und stolzen 512 Gigabyte Speicherplatz anbietet. Damit sollte selbst Viel-Nutzern der Speicher nicht so schnell ausgehen.

Hardware-Wertung im Detail

Gehäuse: 4,5 von 5 Sternen

Display: 3,5 von 5 Sternen

Ausstattung: 3,5 von 5 Sternen

Kamera: 4 von 5 Sternen

Software: 3 von 5 Sternen

Akku: 4,5 von 5 Sternen

Pros des Redmi Note 13 Pro+ 5G im Test

hochwertiges Äußeres

starke Hauptkamera

hohe Leistung

wasserdichtes Gehäuse

kurze Ladedauer

ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

Contras des Redmi Note 13 Pro+ 5G im Test

Software mit Werbung

Update-Support ausbaufähig