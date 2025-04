Mit dem Pixel 9 Pro XL schnappst du dir Googles Smartphone-Flaggschiff mit einer top Ausstattung. Neben hervorragender Hardware profitierst du hier außerdem von „reinem Android“ ohne lästige Bloatware. Und zusammen mit dem O₂ Mobile M Tarif holst du das Beste aus dem Smartphone heraus. Das bekommst du im Detail.

Google Pixel 9 Pro XL & O₂ Mobile M: Das bieten Smartphone und Tarif

O₂ hat aktuell ein Bundle aus Smartphone und Tarif geschnürt, das sich vor allem für Menschen lohnt, die gerne brillante Fotos knipsen und einen großen Bildschirm bevorzugen – etwa weil sie oft Videos und Serien mit ihrem Handy streamen. Dazu bekommst du einen 30-GB-Tarif, der mit der Zeit mitwächst. Und der eignet sich ideal für den Durchschnittsnutzer. Das heißt: WhatsApp, Instagram, TikTok, Spotify und Co. kannst du unterwegs in der Regel problemlos nutzen. Und ab und an mal eine Serie mobil streamen ist ebenfalls drin. Erst als Vielnutzer mit mehreren Stunden mobilem Serienstreaming pro Tag ist meistens ein größerer Tarif nötig.

Das Google Pixel 9 Pro XL ist Teil eben jenen Bundles und überzeugt mit einem üppigen 6,8 Zoll großen LTPO-AMOLED-Display mit bis zu 120 Hertz. Satte Kontraste, tiefes Schwarz und flüssige Bewegungen sind somit garantiert. Darüber hinaus stehen dir im Gegensatz zum normalen Pixel 9 drei statt zwei Kamera-Objektive zur Verfügung. Du kannst also dank Tele-Objektiv auch weiter entfernte Objekte nah heranholen. Dazu sorgen der Google Tensor G4 Prozessor und 16 GB RAM für eine reibungslose Nutzung.

Im Paket steckt zusätzlich der O₂ Mobile M Tarif, der dir anfangs 30 GB Highspeed-Datenvolumen im 5G-Netz von O₂ zur Verfügung stellt. Mit einer Downloadrate von bis zu 300 Mbit/s surfst du schnell und ohne Unterbrechungen. Ein besonderes Extra: Dein monatliches Datenvolumen wächst jedes Jahr um weitere 5 GB – dadurch verbessert sich der Tarif kontinuierlich, während der Preis sich nicht weiter erhöht. Zudem profitierst du von einer Allnet-Flat für unbegrenzte Anrufe und SMS in alle deutschen Netze. Dank EU-Roaming kannst du den Tarif auch im EU-Ausland uneingeschränkt nutzen.

Alle Kosten im Überblick

Aber lohnt sich das Angebot auch preislich? Für das Paket aus Smartphone und Tarif zahlst du monatlich 34,99 Euro an O₂. Zum Vergleich: Ohne Smartphone kostet der Vertrag beim Betreiber 10 Euro weniger pro Monat – der monatliche Aufpreis für das Pixel 9 Pro XL hält sich also absolut in Grenzen! Dazu kommen dann noch einmalig 29,99 Euro Geräte-Anzahlung und Versandkosten. Der Anschlusspreis wird dir aktuell außerdem erstattet, wodurch du zusätzlich sparst.

Wichtig ist darüber hinaus: Die Laufzeit beträgt bei dem Bundle 36 Monate, was die monatlichen Kosten drückt. Den Tarif kannst du aber übrigens trotzdem bereits nach 24 Monaten wieder wechseln, dann zahlst du lediglich das Gerät für die restliche Laufzeit ab. Und wer doch länger bleibt, profitiert nicht nur fortlaufend von 5 GB mehr pro Jahr, sondern auch vom O 2 Pay Stop, wodurch deine Kosten nach 36 Monaten automatisch wieder auf den Normalpreis rutschen.

