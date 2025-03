Preis-Leistung im Fokus: Poco F7 Ultra im Hands-On und Unboxing

Poco ist eine Marke von Xiaomi und kommt mit einem klaren Versprechen: Hier ist gibt’s richtig viel Power für Gamer. Das unterstreicht auch das oft etwas comichafte und spielerische Design der Smartphones. Von den verschiedenen Poco-Serien bieten die F-Modelle am meisten Power – und genau hier gibt es nun ein brandneues Modell, das erstmals den Namen „Ultra“ trägt: Das Poco F7 Ultra.

Poco F7 Ultra im Unboxing

Wir konnten bereits ein Testgerät ergattern und durften es sogar vor laufender Kamera auspacken. Was dabei herausgekommen ist, das siehst du im Video. Über die technischen Daten dürfen wir leider noch nicht sprechen, aber der Inhalt des Kartons verrät uns bereits, womit wir es hier zu tun haben. Ganz oben auf dem dünnen Tütchen, in dem das Handy steckt, steht bereits das Highlight: Das Poco F7 Ultra ist mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite ausgestattet – dem derzeit leistungsstärksten Prozessor, den du in einem Android-Smartphone finden kannst.

Beim Blick in die Einstellungen sehen wir außerdem, dass unser Testgerät mit großzügigen 512 GB Speicher und 16 GB RAM ausgestattet ist. Auch wenn die Preise noch geheim sind, schätzen wir, dass sich das Poco F7 Ultra in zumindest einer ähnlichen Preisklasse wie das letzte F-Modell bewegen wird oder als „Ultra“ leicht darüber. Das Poco F6 Pro startete beispielsweise bei 629 Euro UVP.

Akku und Ladegeschwindigkeit: Ein echtes Highlight

Ein weiteres bemerkenswertes Feature ist der Akku. Das Poco F7 Ultra unterstützt Quick-Charging mit 120 W und kommt sogar mit einem entsprechenden 120-W-Netzteil im Lieferumfang. Außerdem gibt es auch Wireless Charging mit 50 W – ein echter Game-Changer in dieser Preisklasse.

Die Technik steckt in einem soliden Chassis, das den Antennenstreifen am Rahmen nach, vermutlich aus Metall besteht. Obendrein gibt es eine IP68-Zertifizierung, was bedeutet, dass du dir keine Sorgen über Wasser und Staub machen musst.

Xiaomi Poco F7 Ultra

Display und Kamera – Was erwartet dich?

Das Display des Poco F7 Ultra erreicht eine beeindruckende Bildwiederholrate von 120 Hz und bietet eine starke WQHD+-Auflösung. In Pixeln gesagt: Wir vermuten, dass hier die 3.200 x 1.440 Pixel des indirekten Vorgängers F6 Pro zum Einsatz kommen.

Und die Kamera? Hier setzt Poco auf eine Triple-Kamera mit 50 Megapixeln. Ob sich diese Auflösung auf einen, zwei oder gleich alle drei Sensoren verteilt, müssen wir noch abwarten. Die offizielle Vorstellung des Poco F7 Ultra steht nächste Woche an, und wir sind gespannt darauf, dir dann alle Details zu diesem neuen Flaggschiff zu präsentieren.