Ein unzerstörbares Smartphone? Dieses Handy trotzt allem – und sieht dabei mega aus!

Wenn du ein besonders robustes Smartphone brauchst, aber nicht auf ein dünnes Gehäuse mit schickem Design verzichten möchtest, solltest du dir einmal das Doogee Blade GT Ultra Outdoor-Handy anschauen. Wir erklären, was es so besonders macht.

Doogee Blade GT: Dünn, robust und top ausgestattet

Viele Outdoor-Smartphones haben ein Problem. Sie sind zwar gut geschützt und äußerst robust, sehen dafür aber viel zu klobig aus und passen kaum in eine Hosentasche. Anders ist das beim neuen Doogee Blade GT Ultra. Denn das Rugged-Phone ist nur gut einen Zentimeter dick und lässt sich so leicht verstauen. Vor Stößen, Wassereintritt und extremen Temperaturen ist es dennoch geschützt. Die Ecken und Kanten sind extra gepolstert, und das Gehäuse ist nach der höchsten Schutzklasse für elektronische Geräte (IP69K) geschützt. Dadurch nimmt das Handy auch unter Extrembedingungen keinen Schaden. Dampfstrahler, Staub und Co. sollten dem Gerät nichts anhaben können.

Darüber hinaus setzt Doogee hier auf ein 6,72 Zoll großes FHD+-Display mit 120 Hz und einen großen 5.500-mAh-Akku. Dank 33 W Fast Charging ist die Batterie zudem schnell wieder aufgeladen. Im Maschinenraum arbeitet weiterhin ein Dimensity 7300 Prozessor, der von bis zu 36 GB RAM unterstützt wird und so ordentlich Leistung bereitstellt. An internem Speicherplatz stehen dir zudem üppige 512 GB zur Verfügung – so viel Speicher lassen sich andere Hersteller teuer bezahlen. Und der Speicherplatz ist sogar auf bis zu 2 TB erweiterbar, eine weitere Seltenheit bei aktuellen Smartphones.

Kameras und coole Lichteffekte als Besonderheit des Smartphones

Auf der Rückseite befindet sich außerdem eine 100-MP-Hauptkamera sowie eine 5-MP-Weitwinkelkamera. Für Selfies und Videocalls steht eine 32-MP-Frontkamera zur Verfügung. Cool: Mit diversen KI-Funktionen kannst du deine Bilder im Nachhinein ganz leicht bearbeiten. Ein weiteres Highlight befindet sich darüber hinaus auf der Rückseite des Outdoor-Smartphones. Denn hier sind mehrere dynamische LED-Lampen verbaut, die je nach Situation in verschiedenen Farben und Mustern leuchten können. So kannst du bei Benachrichtigungen schnell erkennen, worum es sich handelt. Aber auch für Fotos spenden die Lampen extra Licht, und beim Musikhörern können die LEDs im Rhythmus leuchten.

Doogees neues Blade GT Ultra kannst du wahlweise bei Amazon oder direkt auf der Website des Herstellers kaufen. Bei Amazon senkst du mit dem Code QUNWYMRJ aktuell den Preis auf nur noch 379,99 Euro. Im Doogee-Shop kommst du aber mit dem Code KOL30 noch günstiger dran. Dann stehen am Ende nämlich nur noch 349,99 Euro auf der Rechnung.