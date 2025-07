Heftige Laufzeit, top ANC und starker Klang: Teufel Kopfhörer fällt deutlich im Preis

Mit den Real Blue NC 3 hat Teufel unter anderem nochmal am Active Noise Cancelling (ANC) und an der Laufzeit geschraubt. Dadurch sollen jetzt unter anderem bis zu 98 Stunden Musikhören am Stück drin sein. Was die Kopfhörer sonst noch zu bieten haben und wie gut der Preis ist, schauen wir uns jetzt einmal genauer an.

Teufel Real Blue NC: Das macht die Kopfhörer besonders

Die neue Generation der Over-Ear-Kopfhörer Teufel Real Blue NC bietet in einigen Bereichen nochmal mehr. So hat der Hersteller das ANC einmal mehr optimiert, wodurch die Kopfhörer für noch mehr Ruhe sorgen. Störende Geräusche blenden die Kopfhörer dadurch jetzt nämlich noch besser aus. Außerdem sollen die Over-Ears beim telefonieren nun eine noch klarere Sprachqualität etwa in windigen oder lauten Umgebungen bieten und es ist insgesamt eine noch höhere Lautstärke möglich.

Besonders stark ist aber die Akkulaufzeit. Denn mit eingeschaltetem ANC kannst du bereits bis zu 59 Stunden Musik und Podcasts hören und ohne ANC kommst du sogar auf bis zu 98 Stunden. Das ist im Marktvergleich richtig gut und bedeutet, dass du theoretisch zwölf Tage lang jeden Tag acht Stunden Musik hören kannst, ohne zwischendurch aufzuladen. Dadurch sind die Kopfhörer auch für längere Trips ohne Zugang zu einer Steckdose perfekt. Außerdem neu ist der sogenannte Conversation Mode. Per Knopfdruck verringert sich die Lautstärke deiner Musik und die Geräusche aus der Umgebung werden verstärkt. So hörst du Bahnansagen problemlos und kannst kurze Gespräche führen, ohne die Kopfhörer abzunehmen.

Dank der sogenannten Multipoint-Funktion kannst du die Kopfhörer weiterhin mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden und so etwa an einem Videocall mit dem Laptop teilnehmen und danach weiter mit deinem Smartphone Musik streamen. Du kannst die Kopfhörer mit beiden Geräten gekoppelt lassen und musst die Verbindung nicht hin und her wechseln.

Auch preislich ein guter Deal?

Und auch mit Hinblick auf den Preis lohnen sich die Teufel Real Blue NC 3 gerade definitiv. Der Preisverlauf (siehe unten) zeigt nämlich: So günstig wie jetzt waren die Kopfhörer zuvor noch nie. Der Rabatt von 13 Prozent wirkt zwar auf den ersten Blick nicht allzu hoch, er macht aber immerhin 30 Euro Vergünstigung aus. Bis vor kurzem kamst du eigentlich nicht für unter knapp 230 Euro an die Over-Ears. Verglichen mit ähnlich guten Kopfhörern, wie den Sony WH-1000XM6 oder den Apple Airpods Max, ist der Preis ebenfalls top.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Noch mehr Deal-Empfehlungen? Dann komm in unsere WhatsApp-Gruppe!

Unser neuer WhatsApp-Kanal: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz. Mit dem DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt. Hier abonnieren.