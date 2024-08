Ohne Kompromisse: Google Pixel 9 Serie vorgestellt

Die Pixel 9 Reihe besteht aus vier Modellen. Ein fünftes, günstigeres Gerät wird erst in einigen Monaten erwartet. Neben dem normalen Pixel 9 gibt es eine Pro-Version in zwei Größen sowie ein neues Falt-Smartphone.

Google Pixel 9 Serie: die Gemeinsamkeiten

In allen vier Smartphones steckt der identische Tensor 4 Prozessor. Dieser wird von Google selbst entwickelt und besitzt einige exklusive KI-Funktionen. Leistungsmäßig kann er hingegen nicht mit den neusten Snapdragon-Chips mithalten, welche in den Top-Smartphones der anderen Hersteller zum Einsatz kommen. Dennoch wird er sich in puncto Geschwindigkeit in der Oberklasse bewegen und ist mit allen aktuellen Funk-Standards gerüstet. Dazu zählt 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 und NFC.

Auch die Software ist auf allen Modelle gleich. Die Zeiten, in denen Google die eigenen Smartphones mit „purem“ Vanilla-Android ausgeliefert, sind vorbei. So bekommen die Pixel-Smartphones einige Pixel-exklusive Funktionen in der Software spendiert. Etwa die eigene Kamera-App. Zudem gibt es alle drei Monate sogenannte „Feature Drops“. Also kleine Updates mit neuen Funktionen.

Stichwort Updates: Hier liefert Google vorbildliche 7 Jahre Support mit neuen Android-Versionen sowie Sicherheitspatches. Das bietet sonst nur Samsung. Und da bei Google die Hard- und Software aus demselben Haus kommen, gibt es die Updates stets an Tag eins ohne Wartezeit.

Displays

Alle vier Smartphones sind mit OLED-Displays mit brillanten Farben, echtem Schwarz und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz ausgestattet. Bis auf das reguläre Pixel 9 unterstützen die Smartphones zudem LTPO und können somit die Bildwiederholrate dynamisch bis auf 1 Hertz drosseln, um Akku zu sparen.

Das Pixel 9 bietet eine Full-HD-Auflösung bei recht kompakten 6,3 Zoll und ist damit genauso groß wie der Vorgänger. Das Pixel 9 Pro ist hingegen deutlich kleiner als der Vorgänger und misst ebenfalls nur noch 6,33 Zoll mit einer etwas schärferen 1,5K-Auflösung. Bevorzugst du große Smartphones, kannst du zum ansonsten identisch ausgestatteten Pixel 9 Pro XL mit 6,7 Zoll Displaydiagonale greifen.

Damit schafft Google etwas, was bisher nur bei Apple möglich war. Der Kunde kann je nach Präferenz die Displaygröße wählen, ohne beim kleineren Modell automatisch die schlechtere Ausstattung zu bekommen.

Pixel 9, 9 Pro und 9 Pro XL

Das Pixel 9 Pro Fold ist mit zwei Displays ausgestattet. Das kleinere Außendisplay ist mit 6,3 Zoll und einer Full-HD-Auflösung mit dem normalen Pixel 9 vergleichbar. Aufgeklappt stehen hingegen stolze 8 Zoll mit einem beinahe quadratischen Seitenverhältnis zur Verfügung. Dieses Seitenverhältnis eignet sich perfekt, um zwei Apps nebeneinander zu verwenden. Beide Apps werden dabei so groß wie auf einem ca. 6 Zoll großen, normalen Handy dargestellt. Für Filme und Serien eignet sich das quadratische Format hingegen weniger, da diese durch das hier übliche 21:9 Format kaum größer sind, als auf einem gewöhnlichen Smartphone.

Das Pixel 9 Pro Fold im Einsatz

Kameras

Googles Pixel-Smartphones sind für ihre hervorragenden Kameras bekannt. Dies verdanken sie nicht der überragenden Hardware, sondern cleverer Software, welche aus den Sensoren das meiste herausholt. Mit Ausnahme vom Fold ist die Kamera-Ausstattung relativ gleich.

Pixel 9, 9 Pro und die XL-Version verfügen über eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln und optischer Bildstabilisierung. Dazu kommt eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 48 Megapixeln, einer ungewöhnlich großen Blende für kurze Belichtungszeiten und einem Blickfeld von 123 Grad. Beim Pixel 9 Pro und Pro XL kommt noch eine Telefoto-Kamera mit 48 Megapixeln und 5-fach optischem Zoom sowie optischer Bildstabilisierung dazu. Per Software ist ein bis zu 30-facher Zoom möglich.

Vorn steht beim Pixel 9 eine 10,5-Megapixel-Kamera für Selfies zur Verfügung. Bei den Pro-Modellen hat die Frontkamera eine Auflösung von 42 Megapixeln.

Hardware und Akku

Die Pixel 9 Modelle im konventionellen Formfaktor sind nach IP68 staub- und wasserdicht und können zeitweise gar unter Wasser genutzt werden. Auch das Pixel 9 Pro Fold ist nach IPX8 wasserdicht – jedoch aufgrund des Formfaktors nicht vor Staub geschützt.

Alle Farben des Pixel 9 (oben) und Pixel 9 Pro (XL)

Pixel 9 und 9 Pro sind mit einem verhältnismäßig großen 4.700 mAh Akku ausgestattet. Geladen wird per Kabel mit eher langsamen 27 Watt. Eine volle Ladung dürfte so gut eine Stunde in Anspruch nehmen. Das größere Pixel 9 Pro XL fasst 5.000 mAh und lädt mit 37 Watt etwas schneller. Alle Modelle können auch mit bis zu 12 Watt kabellos laden.

Pixel 9 Serie – Preise und Verfügbarkeit

Die Pixel 9 Serie kann ab sofort vorbestellt werden. Ausgeliefert wird ab dem 22. August. Nur das Fold kommt erst im September. Folgende Preise ruft Google für seine neuen Smartphones auf:

Pixel 9

128 Gigabyte: 899 Euro

256 Gigabyte: 999 Euro

Pixel 9 Pro

128 Gigabyte: 1.099 Euro

256 Gigabyte: 1.199 Euro

512 Gigabyte: 1.329 Euro

Pixel 9 Pro XL

128 Gigabyte: 1.199 Euro

256 Gigabyte: 1.299 Euro

512 Gigabyte: 1.429 Euro

1 Terabyte: 1.689 Euro

Pixel 9 Pro Fold

256 Gigabyte: 1.899 Euro

512 Gigabyte: 2.029 Euro