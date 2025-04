Garmin-Alternative für unter 160 Euro vorgestellt: Ein Muss für Outdoor- und Sport-Fans?

Die Rede ist dabei vom Hersteller KOSPET, der mit seiner neuen Tank T3 Ultra 2 Smartwatch Garmin gehörig den Kampf ansagt. Allen voran natürlich durch den niedrigen Preis von nur 159,99 Euro. Doch auch technisch muss sich die robuste Watch keinesfalls vor Garmin verstecken. Was dir die KOSPET Tank T3 Ultra 2 genau bietet und welche Besonderheiten besonders spannend sind, erfährst du hier.

Über den Hersteller KOSPET

Bevor wir genauer auf die neue Tank T3 Ultra 2 Smartwatch eingehen, erstmal noch ein paar Worte zum Hersteller KOSPET. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und produziert vornehmlich sogenannte Rugged-Geräte im Wearables-Bereich. Hierbei handelt es sich um besonders robuste Produkte, welche jedem noch so rasanten Outdoor-Abenteuer standhalten sollen.

Passend dazu richten sich die robusten Uhren des Herstellers an eine aktive Zielgruppe. Daher gibt es stets unzählige Sportmodi und Funktionen für Fitness-Begeisterte. Selbstverständlich sind Smartwatches wie die Tank T3 Ultra 2 daher auch wasserfest, doch dazu jetzt mehr.

Eine robuste & wasserfeste Smartwatch – die dennoch stylisch ist

Beim ersten Blick auf die Tank T3 Ultra 2 vermutet man nicht unbedingt, dass es sich hierbei zwangsläufig um ein Rugged-Gerät handelt. Die Smartwatch ist nämlich äußerst schlicht designt und wirkt daher gleichermaßen passend für einen Wanderausflug wie einen schicken Restaurantbesuch. Dementsprechend kannst du dich auch zwischen vielen verschiedenen digitalen Ziffernblättern und den dort angezeigten Infos entscheiden – so passt die Uhr genau zu deinen Vorlieben.

Das Display kann sich dabei ebenfalls sehen lassen. Ausgestattet mit einem 1,43 Zoll großen AMOLED-Display mit bis zu 1,000 nits Helligkeit sollte selbst bei einfallendem Sonnenlicht stets alles gut erkennbar dargestellt werden.

Die KOSPET Tank T3 Ultra 2 Smartwatch ist äußerst robust

Und robust ist das Gerät gleichzeitig ja auch noch. Die Hülle sowie die physischen Knöpfe wurden etwa aus Edelstahl gefertigt. Die KOSPET Tank T3 Ultra 2 ist zusätzlich nach den höchsten Militärstandards getestet (U.S. MIL-STD-810H) und soll enorme Hitze (bis zu 70℃) und eisige Kälte (bis zu -25℃) aushalten können. Selbst vor (Unter-)Wasser-Abenteuern macht sie keinen Halt. Die Smartwatch ist nämlich nach IP69K staub- und wasserdicht und besitzt die Wasserdichtigkeit 5 ATM. Dadurch kann sie problemlos zum Duschen oder Schwimmen verwendet werden. Lange und tiefe Tauchgänge solltest du allerdings meiden.

Eine Smartwatch für Fitness-Fans: Mit über 170 Sportmodi

Doch natürlich soll die Smartwatch nicht nur schick aussehen und robust sein, auch mit Blick auf die Funktionen muss sie einiges draufhaben. Insbesondere im Bereich der Sport-Funktionen muss sich KOSPET hier nicht vor Garmin und Co. verstecken. Über 170 verschiedene Sport-Modi stehen dir zur Verfügung und begleiten dich bei deinem Workout. Hierbei soll die Watch nicht nur deinen täglichen Fitness-Fortschritt im Blick behalten, sondern dir auch Echtzeitdaten beim Sport liefern – beispielsweise deine Schwimmeffizienz per SWOLF.

Auch im Ski-Urlaub kannst du die Tank T3 Ultra 2 nutzen

Damit du dich beim Wandern, Radeln und Co. nicht verläufst, besitzt die Tank T3 Ultra 2 einen eingebauten Kompass sowie einen barometrischen Höhenmesser. Du kannst also nicht nur deine Richtung, sondern auch deine Höhe und den Luftdruck in Echtzeit prüfen. In Sachen GPS wird auf ein Dual-Band (L1+L5) gesetzt. Besonders praktisch und sonst wohl nur bei teureren Watches mit an Bord: der sogenannte route back support. Hiermit leitet dich die Smartwatch wieder zurück zu deinem Startpunkt, wahlweise in einer möglichst geraden Linie oder auf der gleichen Route wie beim Hinweg.

Gesundheitsfeatures und Akkulaufzeit

Nützliche Informationen zu deiner Gesundheit dürfen bei einer Smartwatch ebenfalls nicht fehlen. Neben deiner Herzfrequenz und dem Blutsauerstoffgehalt soll auch dein Blutdruck, dein Schlaf sowie dein Stresslevel überwacht werden.

Damit der Uhr bei all den Funktionen nicht zu schnell der Saft ausgeht, setzt KOSPET auf einen 470mAh starken Akku. Dieser soll laut dem Hersteller bei täglicher Nutzung rund zwei Wochen durchhalten. Im Standby-Modus sei sogar eine Laufzeit von mehr als einem Monat möglich. Dadurch kannst du die Smartwatch also bedenkenlos mit in den Urlaub oder auf lange Wander- oder Radtouren nehmen.

KOSPET Tank T3 Ultra 2 Smartwatch hilft dir mit GPS, Kompass und Co. beim nächsten Abenteuer

Smartwatch-Konkurrenz für Garmin schon unter 160 Euro

Wirklich beachtlich ist all das insbesondere mit Blick auf den Preis. Statt wie bei Garmin teils deutlich über 300 oder gar 500 Euro ausgeben zu müssen, besitzt die KOSPET Tank T3 Ultra 2 Smartwatch einen UVP von lediglich 159,99 Euro.

Alles in allem scheint die KOSPET Tank T3 Ultra 2 Smartwatch dadurch tatsächlich eine gelungene und vor allem preiswerte Alternative zu Garmin-Uhren zu sein.

