HUAWEI WATCH D2: Dein persönlicher Gesundheitsbegleiter durch die Wechseljahre

Du möchtest mehr als nur eine Smartwatch für den Alltag und die Sportüberwachung, sondern vielmehr ein hochwertiges Gesundheits-Gadget? Dann ist die HUAWEI WATCH D2 vielleicht genau das Richtige für dich. Sie wurde nämlich explizit für ein umfassendes Gesundheitsmanagement entwickelt und diesbezüglich auch bereits von mehreren Ärzten getestet und empfohlen. Einer davon ist Dr. Vicente Bertomeu-Gonzalez, leitender Kardiologe des Krankenhauses Clínica Benidorm in Alicante, Spanien. Er empfiehlt die HUAWEI WATCH D2 dabei insbesondere für Frauen in den Wechseljahren – denn hier birgt der Bluthochdruck, welcher sich mit der Smartwatch überprüfen lässt, erhöhte Gefahren.

Vom Arzt empfohlen: Darum lohnt sich die HUAWEI Watch D2 in den Wechseljahren besonders

Dr. Vicente Bertomeu-Gonzalez hat bereits mehr als 20 Jahre Erfahrung und arbeitet derzeit als leitender Kardiologe in Spanien. Zu seinen Expertisen gehören dabei Herzrhythmusstörungen und Blutdruckmanagement. Er hält die HUAWEI WATCH D2 für einen geeigneten Gesundheitsbegleiter für Frauen in der Menopause, wie er in seinem Bericht darlegt.

„Die HUAWEI WATCH D2 stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Personalisierung und Vereinfachung des Blutdruckmanagements für Frauen dar, insbesondere während der Wechseljahre. Durch die Kombination von präziser Blutdrucküberwachung mit Funktionen zur Verfolgung des Lebensstils versetzt es Frauen in die Lage, ihre kardiovaskuläre Gesundheit effektiv zu managen. Sie ist wie eine persönliche Gesundheitsbegleiterin auf dem komplexen Weg der Herz-Kreislauf-Gesundheit von Frauen, von der Menstruation bis zur Menopause und darüber hinaus.“ – Dr. Vicente Bertomeu-Gonzalez.

Die hormonellen und metabolischen Veränderungen machen Frauen während der Menopause nämlich anfälliger für starke Blutdruckschwankungen. Dies kann schwerwiegende Folgen haben, weshalb die Früherkennung und Behandlung laut des Spezialisten entscheidend seien. Und genau hierbei kann die HUAWEI WATCH D2 mit der sofortigen Blutdruckmessung wertvolle Daten liefern.

So viel kostet der Gesundheitsbegleiter fürs Handgelenk

Doch natürlich ist die HUAWEI WATCH D2 auch abseits davon ein tolles Gadget, um deine Gesundheit im Alltag im Blick zu behalten. Neben der Überwachung des Blutdrucks stehen folgende weitere Funktionen zur Verfügung:

Elektrokardiogramm

Herzfrequenzüberwachung

SpO2: pulsoxymetrisch gemessene Sauerstoffsättigung

Kalorienaufnahme

Schlafüberwachung

Stressüberwachung

Temperaturmessung

Und was kostet das alles? HUAWEI hat der WATCH D2 ein Preisschild von 399 Euro verpasst. Über den Code AWEARDEC8 sparst du momentan immerhin 8 Prozent. Wer aktuell zuschlägt, sichert sich ebenso noch ein passendes Fluoroelastomer Armband gratis dazu. Außerdem verlängert HUAWEI die Garantie auf drei Jahre, inklusive eines kostenlosen Airbag-Austauschs, der für die Messung von Gesundheitsdaten erforderlich ist (innerhalb der ersten 2 Jahre). Neben der WATCH D2 gibt es derzeit übrigens noch viele weitere Geräte im HUAWEI Store im Angebot.