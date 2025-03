Einer der Top-Seller bei Amazon, der sich für die heimische Garten-Pflege eignet, ist diese akkubetriebene Kettensäge des eher unbekannten Herstellers Seesii. Die ist mit ihrem UVP von rund 90 Euro bereits fair bepreist, kann über gleich zwei aktivierbare Coupons und einen Normal-Rabatt aber zusätzlich noch deutlich verbilligt werden. Am Ende zahlst du richtig wenig für das Werkzeug.

Für 35 Euro bei Amazon: Das bekommst du für dein Geld

Ob wuchernde Sträucher, dickere Äste oder Brennholz – die SeeSii CH610+ Mini-Kettensäge macht kurzen Prozess mit kleineren Holzarbeiten. Mit gerade einmal 1,5 kg Gewicht und einer 6-Zoll-Schneidefläche ist sie besonders leicht zu handhaben und ideal für präzise Schnitte. Ein großer Vorteil: Dank des kabellosen Betriebs und der beiden 4.000-mAh-Akkus arbeitest du ohne störende Kabel und hast genug Power für längere Einsätze.

Ein weiteres Highlight ist die automatische Ölschmierung, die für weniger Reibung sorgt und die Kette länger in Topform hält. Sicherheitsfeatures wie eine Verriegelung und ein Spritzschutz machen die Handhabung noch komfortabler. Die Säge kommt sicher verstaut in einem Werkzeugkoffer bei dir an, sodass du sie auch easy von A nach B transportieren kannst.

Bei all diesen Features ist es also kein Wunder, dass die SeeSii CH610+ bei Amazon bereits über 8.000 Bewertungen gesammelt hat und in der Kategorie „Kettensägen“ in der Top 5 der Bestseller-Liste steht. Regulär kostet das Gerät knapp 90 Euro und dank Rabatt sind es jetzt 70 Euro. Aktuell gibt es sie aber für nur 34,99 Euro, wenn du auf der Produktseite erst einen 30-Prozent-Coupon und dann noch einen 20-Prozent-Kassenrabatt aktivierst. Diese Rabatt-Kombi gilt allerdings wohl nur bis zum 9. März. In den Bedingungen ist diese Coupon-Dopplung nicht ausgeschlossen – an der „Kasse“ funktioniert auch alles und so geht der Deal durch.

Doppelte Coupon-Power bei Amazon: So drückst du die Kettensäge von 70 auf 35 Euro.

Bei Amazon beliebter als Bosch & Makita und günstiger als die Nummer 1

Bis zuletzt war die SeeSii-Kettensäge noch der Amazon-Bestseller in der Kategorie. Überholt wurde sie jetzt nur von dieser Einhell-Säge, die allerdings schon ohne Akku im Lieferumfang mehr als den doppelten Preis kostet. Bosch, Makita und Co. kommen in den Amazon-Top-10 derzeit gar nicht vor.

Alternativen für anspruchsvollere Arbeiten

Falls du eine größere Kettensäge suchst oder lieber auf eine bekannte Marke setzt, gibt es zwei weitere interessante Deals bei Amazon:

Worx WG325E.9: Ideal für kleinere Gartenarbeiten, mit 12 cm Schwertlänge und bürstenlosem Motor. Preis: 85 Euro – Akku separat erhältlich

Einhell GP-LC 36/35 – Perfekt für größere Projekte mit 33 cm Schnittlänge und 15 m/s Kettengeschwindigkeit. Preis: 119,99 Euro – ebenfalls ohne Akku

Mit dem Frühling vor der Tür ziehen die Preise für Gartengeräte erfahrungsgemäß an. Wer also clever ist, sichert sich sein Werkzeug jetzt noch zum Sparpreis bei Amazon. Wenn du eine günstige, aber leistungsfähige Mini-Kettensäge suchst, ist die SeeSii CH610+ definitiv einen Blick wert!

