Nur kurze Zeit – nämlich bis zum 28. Februar – reduziert MediaMarkt gleich mehrere Apple-Produkte im Preis. Wer dabei jetzt auf ein günstiges iPhone oder iPad hofft, wird jedoch leider enttäuscht. Das iPhone 16 gibt’s derzeit aber immerhin bei Netto zum Discountpreis im Angebot.

MediaMarkt wirft hingegen reichlich Zubehör wie den Apple Pencil oder ein Magic Keyboard mit Touch-ID zu Top-Preisen raus. Aber auch Geräte wie der Apple TV 4K-Player oder Apples HomePod Mini Smart Speaker sind im Angebot. Wir zeigen, welche Deals sich wirklich lohnen. Denn wie so oft, musst du die echten Apple-Rabatte erstmal finden.

Das passende Zubehör zum MacBook oder iPad: Pencil, Tastatur und Co.

Wer bereits Apple-Geräte besitzt und günstig an Original-Zubehör kommen möchte, kommt bei der MediaMarkt-Aktion auf jeden Fall auf seine Kosten – beziehungsweise spart bei eben jenen gewaltig. Ein Highlight ist etwa der Apple Pencil (USB-C). Dieser Eingabestift ist mit zahlreichen iPad-Modellen kompatibel und kann via Bluetooth unkompliziert verbunden werden. Anschließend eignet er sich ideal zum Bedienen, Zeichnen, Skizzieren oder Unterschreiben. Ebenso praktisch: Er kann magnetisch am iPad befestigt werden. MediaMarkt reduziert den Preis des Pencils jetzt auf nur 75 Euro – mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf ein wirklich gutes Angebot.

Der Apple Pencil ist die ideale Ergänzung zu deinem iPad

Neben der UBS-C-Variante ist auch der Apple Pencil Pro bei MediaMarkt im Angebot. Dieser bietet dir noch mehr Funktionen, wie etwa haptisches Feedback, einen schnelleren Tool-Wechsel sowie die Möglichkeit, den Stift kabellos am iPad zu laden. Mit einem Angebotspreis von 199 Euro ist die Pro-Variante aber auch etwas teurer. Gleichzeitig gab’s den Stift mit Blick auf die Preishistorie bisher erst einmal wenige Euro günstiger. Wenn du also ohnehin auf den Apple Pencil Pro geschielt hast, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt zum Kauf gekommen.

Zusätzlich zu den Stiften kannst du dir bei MediaMarkt ebenfalls verschiedene Magic Keyboards für dein iPad günstiger sichern. Außerdem gibt’s eine Magic Maus mit 22 Prozent Rabatt, die sowohl mit iPads als auch mit Macs kompatibel ist. Apropos Mac: Dieses Magic Keyboard mit Touch ID ist derzeit ebenfalls 23 Prozent billiger.

Apple TV 4K und HomePod Smart Speaker ebenfalls im Sale

Fernab vom Zubehör lässt sich aber auch bei vollwertigen Apple-Geräten sparen. Allen voran im Bereich der Smart Speaker mit Apfel-Logo gibt es einen richtig interessanten Deal. So kostet der HomePod Mini in verschiedenen Farben (außer Orange und Space Grau) jetzt statt über 100 nur noch 95 Euro. Auch dieser Preis ist im Netz derzeit ungeschlagen.

Der HomePod mini in allen verfügbaren Farben

Der smarte Lautsprecher kann dabei beispielsweise zum Steuern deines Smart Homes oder für fixe Hilfe von Alexa per Sprachbefehl genutzt werden. Doch auch die Musikwiedergabe ist trotz der geringen Größe ordentlich.

Und mit dem Apple TV 4K Multimediaplayer (64 GB) holst du dir eine Art Fire-TV-Stick aus dem Hause Apple in dein Wohnzimmer. Du kannst hiermit also selbst ältere TVs smart machen sowie die Bedienung deines Fernsehers deutlich vereinfachen. Anschließend greifst du auf alle gängigen Streaming-Apps zu und steuerst auf Wunsch ebenso deine Smart Home Geräte mit dem Gadget. Bedient wird das Ganze über die mitgelieferte Fernbedienung oder per Sprachbefehl. MediaMarkt bietet den Apple TV 4K Multimediaplayer für 149 Euro an und legt bei Interesse noch einen Gratis-Monat waipu.tv obendrauf (anschließend kostet das optionale Abo 12,99 Euro pro Monat).

Weitere Apple-Angebote bei MediaMarkt:

Ganz wichtig: Die Angebote gelten allesamt nur bis zum 28. Februar, also nur noch wenige Tage. Bei Interesse an einem oder mehreren Produkten, solltest du also lieber schnell zugreifen.