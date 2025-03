Preis-Leistungs-Sieger im Sinkflug: Aldi schmeißt diese In-Ear-Kopfhörer mit 74 % Rabatt raus

Kabelgebundene Kopfhörer sind einfach nur unpraktisch. Ständig bleibt man irgendwo hängen, verheddert sich oder hat einen dicken Knoten im Kabel. Höchste Zeit also, um auf die kabellose Variante umzusteigen. Beim Preis dieser Modelle kommt es natürlich auch immer auf deine Ansprüche an. Wenn du auf avancierte Technik wie ANC oder ein individuell anpassbares Sounderlebnis verzichten kannst, haben wir jetzt bei Aldi ein ziemlich gutes Schnäppchen gefunden. Was diese Preis-Leistungs-Sieger mitbringen, erfährst du jetzt.

So gut ist der Preis der In-Ears von Aldi wirklich

Die Blaupunkt True Wireless In-Ear Kopfhörer haben mit einer Preisempfehlung von normalerweise 99,95 Euro. Für Bluetooth-In-Ears liegen sie damit im mittleren Preissegment. Aldi hat hier ordentlich am Preis geschraubt und 74 Prozent gestrichen. So stehen nun statt der ausgelobten rund 100 Euro nur noch 24,99 Euro auf der Rechnung. Der Discounter schlägt zwar noch 5,95 Euro für den Versand obendrauf, insgesamt kommst du hier aber trotzdem ziemlich günstig weg.

Wie gut dieser Preis tatsächlich ist, zeigt uns vor allem auch ein Blick auf den Preisverlauf der Kopfhörer. Noch Ende letzten Monats hättest du sogar rund 130 Euro gezahlt. Der bisher günstigste Preis lag bei 34 Euro, unter die 30-Euro-Marke sind sie aber noch nie gefallen. Du kommst somit zum besten Preis aller Zeiten an die Dinger – und das trotz der 5,95 Euro Versand.

Lohnt sich der Kauf?

Der Aldi-Preis passt also, aber wie sieht es jetzt in puncto Funktionalität aus? Eins vorab: Auch wenn die Kopfhörer anscheinend normalerweise für um die 100 Euro gehandelt werden, darfst du hier kein ANC oder sonstige Spielereien erwarten.

Sie liefern eine solide Akkulaufzeit von bis zu vier Stunden. Für Gelegenheitsnutzer ist das definitiv ausreichend. Im mitgelieferten Case lädst du sie wieder auf, das soll bis zu zwei Stunden dauern. Für einen hohen Tragekomfort bekommst du vier Paar Ohrpolster in verschiedenen Größen mit ins Paket gepackt. Bluetooth 5.0 ermöglicht eine Verbindung auf bis zu 10 Meter, sodass du dich frei bewegen kannst. Du steuerst die Kopfhörer entweder über die Touch-Control-Technologie per Berührung oder durch Sprachbefehle über Siri und Google Assistant. Eine Freisprechfunktion erlaubt es dir, Anrufe anzunehmen und zu telefonieren.

Die Blaupunkt-Kopfhörer liefern ein ziemlich rundes Gesamtbild, was vor allem mit Blick auf den aktuellen Preis noch attraktiver wirkt. Das Angebot bei Aldi gilt nur solange der Vorrat reicht, bei Interesse solltest du also nicht mehr allzu lange warten.

