100 GB für 17,99 - das macht diese Tarife so speziell

Wer mit seinem Handytarif ins Telekom-Netz will und dann am besten noch ins hochwertigere 5G-Netz – der muss tief in die Tasche greifen. Normalerweise. Jetzt kommen Nutzer schon für unter 10 Euro im Tarif rein. Und das geht nicht einmal zu Lasten des Datenvolumens.