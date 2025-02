Wer sich das Feeling vom Grillen in die Küche holen möchte, braucht einen hochwertigen Kontaktgrill. Davon gibt’s am Markt viele, doch der Multigrill 9 Pro „CG 9160” von Braun ist dabei in jedem Fall eine hervorragende Wahl. Nicht nur, aufgrund der hohen Qualität die man vom deutschen Hersteller Braun gewohnt ist. Auch die große Grillfläche mit Patz für 16 Burgerpatties sowie die praktischen Funktionen machen den Multigrill zu einer guten Wahl. Und während der Braun Markenwochen bei Saturn gibt’s das Küchengerät jetzt mit satten 29 Prozent Rabatt.

Das kann der Braun Kontaktgrill

Wenn du genauso gerne kochst wie ich, ist der Multigrill 9 Pro von Braun ein Must-have für deine Küche. Aber für Kochmuffel ist er ebenso geeignet. Denn hiermit lassen sich vielfältige und leckere Speisen ganz leicht zubereiten. Der Kontaktgrill verfügt nämlich über drei Grillpositionen. Als klassischer Kontaktgrill brätst du dein Grillgut einerseits von oben und unten gleichzeitig. Andererseits kannst du ihn auch komplett aufklappen und so beide Grillflächen parallel nutzen. Sei es, um große Portionen für die ganze Familie zuzubereiten oder um ihn als Tischgrill mit Freunden zu verwenden. Aufgeklappt soll auf der Grillfläche Platz für bis zu 16 Burgerpatties zur selben Zeit sein. Praktisch ist zudem: Beide Grillplatten lassen sich einzeln steuern. So kannst du etwa eine andere Temperatur für Auberginen und Zucchini wählen, während die zweite Platte mit mehr Hitze dein Steak gart.

Es gibt aber außerdem noch eine dritte Position: die Ofenfunktion. Hier bleibt eine Lücke zwischen beiden Grillplatten, sodass du etwa auch etwas überbacken oder ein Stück Pizza aufwärmen kannst – ohne, dass der Käse an der oberen Platte anbackt. Darüber hinaus helfen dir bei Bedarf drei Garfunktionen bei der Zubereitung leckerer Gerichte. Zur Auswahl steht ein Programm für Panini, eins für Hamburger und eine Warmhaltefunktion.

Übrigens: Ein Grillthermometer ist gleich mit dabei. So kannst du die Kerntemperatur deines Grillguts messen und auf den Punkt garen. Für perfekte Ergebnisse gibt es zudem die Sear-Funktion (Boost). Hier entsteht besonders viel Hitze, damit sich die Poren des Fleischstücks schnell schließen und es saftig bleibt. Nach dem Kochen lassen sich die Grillplatten ganz bequem in der Spülmaschine reinigen. So bleibt dir auch im Anschluss viel Arbeit erspart.

Preis-Check und weitere starke Braun-Angebote

Vom UVP (269 Euro) zieht Saturn gerade 80 Euro ab. Dadurch steht am Ende nur noch ein Preis von 189 Euro auf der Rechnung. Das entspricht einem Rabatt von 29 Prozent. Und das ist mit Blick auf den Preisvergleich ein wirklich guter Preis.

Das ist aber übrigens nur eines von mehreren aktuellen Braun-Angeboten bei Saturn. Derzeit sind etwa ebenso folgende Produkte reduziert: