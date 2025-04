Egal ob Latte Macchiato, Cappuccino oder ein kräftiger Espresso – selbst gemahlene Bohnen liefern ein weitaus intensiveres Aroma als gängige Kapsel- oder Padmaschinen. Wenn du Wert auf Qualität und Geschmack legst, kommst du an den aktuellen Deals bei MediaMarkt kaum vorbei. Besonders attraktiv zeigen sich die Angebote für Geräte von Marken wie WMF und Krups. Zusätzlich zu den Vollautomaten hat MediaMarkt auch klassische Kaffeemaschinen und praktische Thermobecher im Preis gesenkt.

Das kann der Krups Kaffeevollautomat

Krups Arabica Picto (EA8108): So heißt der Kaffeevollautomat mit satten 59 Prozent Rabatt. Hiermit bereitest du eine große Auswahl an Heißgetränken zu – von klassischem Kaffee und Tee bis hin zu aromatischem Espresso oder kreativen Spezialitäten. Dank der manuellen Dampfdüse schäumst du Milch für Latte macchiato oder Cappuccino mühelos auf und kannst dir bzw. deinen Gästen mit etwas Übung leckere Heißgetränke wie in deinem Lieblingscafé zubereiten. Weiterhin cool: Du kannst entweder eine große Tasse oder zwei Portionen gleichzeitig zubereiten – perfekt für Besuch oder wenn du morgens einen besonders großen Kaffee zum Wachwerden brauchst.

Ein echter Pluspunkt dieses Modells: Du kannst die Stärke deines Kaffees individuell anpassen. Drei verschiedene Intensitätsstufen hast du zur Wahl, sodass du das Getränk ganz nach deinem Geschmack zubereitest. Auch der Mahlgrad der Kaffeebohnen lässt sich über drei Stufen regulieren. Der integrierte Bohnenbehälter fasst darüber hinaus bis zu 260 Gramm, sodass du nicht ständig nachfüllen musst.

Trotz der vielen Funktionen bleibt die Bedienung denkbar einfach. Mit wenigen Tasten steuerst du das Gerät intuitiv. Auch die Reinigung geht unkompliziert vonstatten: Der Vollautomat verfügt über automatische Programme zum Spülen und Entkalken. Das robuste Edelstahl-Kegelmahlwerk benötigt weder eine manuelle Entnahme noch aufwendige Pflege. Wer sich nicht gerne mit Reinigung beschäftigt, wird hier also ebenfalls zufrieden sein. Zwei Reinigungstabletten sind bereits enthalten – und das alles zum Preis von 279 Euro.

Mehr als die Hälfte reduziert: So gut ist der Preis

Schauen wir zum Schluss noch einmal auf die Kosten. MediaMarkt senkt den Preis des Krups Arabica Picto (EA8108) Kaffeevollautomaten gerade um satte 59 Prozent und möchte so nur noch 279 Euro dafür haben. Und das Angebot ist definitiv top. Denn der Blick auf den Preisvergleich zeigt, dass kaum ein anderer Anbieter gerade günstiger ist. Bei MediaMarkt profitierst du zudem von einem erstklassigen Kundenservice und kostenfreiem Versand.

Bist du darüber hinaus auch an anderen Kaffeemaschinen oder etwa an einem hochwertigen Thermobecher fast zum halben Preis interessiert, solltest du definitiv auf die Übersichtsseite der Aktion schauen. Hier lohnen sich nämlich auch noch einige weitere Angebote.