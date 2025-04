68 Prozent Rabatt: Aldi verkauft Damast-Kochmesser-Set supergünstig

Wenn du gerne kochst, weißt du, wie wichtig ein scharfes und hochwertiges Messer ist. Mit stumpfen Klingen wird das Schneiden mühsam, das Risiko abzurutschen und sich zu verletzen steigt und die Zubereitung dauert deutlich länger. Ein erstklassiges Küchenmesser aus Damaszener-Stahl muss dabei nicht mal teuer sein. Aldi bietet derzeit ein sechsteiliges Damastmesser-Set inklusive Magnetmesserblock mit satten 68 Prozent Rabatt für rund 63 Euro an.

5 Kochmesser & 1 Messerblock: Günstige und perfekte Lösung für die Küche

Kennst du das Problem? In der Küchenschublade liegen nur noch stumpfe Messer, und beim Schneiden von Tomaten musst du mehrmals ansetzen oder die Spitze nutzen, um überhaupt durch die Schale zu kommen. Dabei rutscht man schneller ab und verletzt sich leichter. Genau hier setzt das aktuelle Aldi-Angebot an: Ein hochwertiges Kochmesser-Set für den kleinen Preis.

Das Angebot umfasst ein Set der Marke Echtwerk mit fünf Messern. Enthalten sind ein Koch-, ein Fleisch-, ein Santoku-, ein Universal- und ein Schälmesser. Falls dir der Begriff Santokumesser nicht geläufig ist: Es eignet sich besonders gut für das Schneiden und Zerkleinern von Gemüse, Fleisch und Obst. Und auch Fisch lässt sich damit hervorragend tranchieren.

Die Klingen bestehen aus 67 Lagen Damaststahl, was für eine besonders hohe Schärfe sorgt. Die Griffe sind aus edlem Pakka-Holz gefertigt und bieten eine angenehme Haptik. Zusätzlich ist im Set ein magnetischer Messerblock enthalten, der nicht nur für eine sichere Aufbewahrung sorgt, sondern auch optisch echt etwas hermacht. Die Messer haften magnetisch an der schrägen Oberfläche und werden so stilvoll in der Küche präsentiert.

Ein unschlagbarer Preis für Damaststahl-Messer

Normalerweise kostet das Echtwerk-Damastmesser-Set stolze 199,95 Euro. Doch Aldi reduziert den Preis aktuell um 68 Prozent, sodass du es jetzt für nur noch 62,99 Euro bekommst. Damit sparst du satte 150 Euro. Allerdings kommen noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Wer also auf der Suche nach einem hochwertigen und gleichzeitig erschwinglichen Messer-Set ist, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen.

