Zinsen aufs Girokonto? Diese Bank schenkt dir 100 Euro und mehr

Die Openbank gehört zur Santander-Group und funktioniert komplett digital. Das heißt: kein Papierkram, kein Besuch in der Filiale, keine Bankberater. Alles läuft bequem per App oder Browser. Das Girokonto ist kostenlos und kommt ohne Kontoführungsgebühren aus. Besonders attraktiv: Du bekommst auf dein Guthaben 1,5 Prozent Zinsen pro Jahr, direkt auf das Girokonto. Um davon zu profitieren, musst du beim Abschluss lediglich die sogenannten „Extra Benefits“ aktivieren. Das passiert automatisch, wenn du sie nicht aktiv abwählst.

So sicherst du dir den 100 Euro Bonus

Der Einstieg ist ganz einfach: Du eröffnest ein Girokonto bei der Openbank und gibst im Antrag den Code „START100AUG“ ein. Danach musst du nur noch mindestens 700 Euro auf dein neues Konto überweisen und für mindestens sechs Monate dort lassen.

Idealerweise nutzt du das neue Konto als Gehaltskonto. So ist der Betrag schnell drauf, und du erfüllst automatisch die Bedingungen für den Bonus. Die 100 Euro werden dir dann am 31. Oktober 2025 gutgeschrieben.

Debitkarte und weitere Extras – das steckt im Paket

Zur Kontoeröffnung bekommst du eine kostenlose Debitkarte. Wer mehr will, kann auf Wunsch auch eine Premium- oder Reisekarte dazubuchen. Je nach Kartenmodell kommen weitere Extras dazu: Mit der „Travel+“-Variante hebst du weltweit gebührenfrei ab und bist auf Reisen versichert – ideal für Vielreisende. Die Metal Card legt noch einen drauf und bietet dir zusätzlich einen Concierge-Service sowie höheren Versicherungsschutz.

Außerdem kannst du mit allen drei Girocard-Versionen in Deutschland und im gesamten Euroraum kostenlos Bargeld abheben. An einem der 30.000 Automaten der Santander-Group sogar unbegrenzt, an anderen Automaten stehen dir fünf Gratis-Abbuchungen im Monat zur Verfügung.

Noch mehr Zinsen mit dem Willkommens-Tagesgeldkonto

Mit dem Girokonto erhältst du automatisch auch ein Willkommens-Tagesgeldkonto. Und das kann sich sehen lassen: Für die ersten drei Monate bekommst du hier 2,75 Prozent Zinsen pro Jahr. Danach gilt ein variabler Zinssatz von 1,8 Prozent, was immer noch deutlich mehr ist, als viele anderen Banken, wie die Sparkasse, bieten.

Auch wichtig: Deine Einlagen sind bis zu 100.000 Euro durch den spanischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Falls du nur das Willkommens-Tagesgeldkonto nutzen willst, ist das ebenfalls möglich. Auch hier kannst du den Bonus bekommen, solange du die Bedingungen erfüllst.

Für wen lohnt sich der Umstieg zur Openbank?

Wenn du dein Geld nicht einfach nur auf dem Konto liegen lassen willst, sondern es etwas für dich arbeiten lassen möchtest, ist dieses Angebot ideal. Die Zinsen auf Giro– und Tagesgeldkonto sind im Vergleich sehr attraktiv und der Willkommensbonus bildet einen weiteren Anreiz. Nur wenn du ein Pfändungsschutzkonto benötigst, kannst du die Zinsen auf dem Girokonto leider nicht nutzen.

