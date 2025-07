Tefal OptiGrill+ XL bei MediaMarkt: Das Grill-Multitalent zum Rekordpreis!

Du willst saftige Steaks, gegrilltes Gemüse oder knusprige Sandwiches auf Knopfdruck? Dann wird’s Zeit für ein echtes Multitalent auf deiner Küchenzeile! Der Tefal OptiGrill+ XL ist kein gewöhnlicher Kontaktgrill – er ist deine smarte Alltagswaffe für schnelles, punktgenaues Garen. Und das Beste: Aktuell bekommst du das Kraftpaket bei MediaMarkt zum absoluten Sparpreis.

Tefal OptiGrill XL – clever und unkompliziert

Mit satten 2.000 Watt Leistung bringt der OptiGrill+ XL ordentlich Power mit – und übernimmt fast die gesamte Arbeit für dich. Dank intelligenter Sensoren erkennt das Gerät automatisch die Dicke deines Grillguts und passt Temperatur sowie Garzeit exakt an. Ob du dein Steak lieber „rare“ oder „well done“ magst, zeigt dir die Farbanzeige auf einen Blick. Kein Rätselraten, kein Herumprobieren – quasi mit Geling-Garantie.

Du willst lieber selbst die Kontrolle übernehmen? Kein Problem: Im manuellen Modus kannst du eigene Einstellungen wählen und so kreativ werden, wie du willst. Auf der großzügigen Grillfläche von 800 cm² finden problemlos mehrere Portionen Platz, ideal also für den Familienabend oder spontane Gäste.



Auch bei der Reinigung zeigt sich der OptiGrill von seiner praktischen Seite: Die antihaftbeschichteten Grillplatten und der Tropfbehälter lassen sich einfach herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen. Dazu kommen Features wie Timer, Abschaltautomatik und ein robustes Gehäuse aus Edelstahl, das sowohl schick aussieht, als auch dem Küchenalltag locker standhält.

Jetzt bei MediaMarkt zuschlagen: Der Deal ist heiß!

Aktuell bekommst du den Tefal OptiGrill+ XL bei MediaMarkt für nur 129 Euro – und das bei einer UVP von stolzen 379,99 Euro. Das sind rund 66 Prozent Rabatt! Laut Preisvergleich war der OptiGrill sogar noch nie günstiger. Zum Vergleich: Das nächstbeste Angebot bietet derzeit Tefal selbst und dieses liegt bei knapp 170 Euro. Wer sich einen leistungsstarken, smarten Kontaktgrill gönnen und Grillabende unabhängig von Wetter und Jahreszeit genießen möchte, kann hier bedenkenlos zuschlagen.

Noch mehr Angebote in unserem WhatsApp-Kanal

Übrigens: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz! Mit dem WhatsApp DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt:

Tech-Deals & Must-haves für alle

Tarif-Angebote für Mobilfunk & Internet

Exklusive Rabattcodes & Preisfehler

Immer geprüft von den inside digital Deal Experten – abonniere jetzt unseren neuen WhatsApp-Kanal!