Lego Technic 2025: Das sind die neuen Sets

Schon 2024 hat Lego eine lange Liste mit neuen Technic-Modellen für das Jahr 2025 vorgestellt. Dabei geht es direkt zum Jahresstart mit einer Range von 10 bis zu satten 230 Euro rund. Und entsprechend gibt es direkt zum Start vom kleinen Spielzeug bis zum riesigen Ausstellungsstück für Erwachsene für jeden etwas zu entdecken. Wir listen die neuen Lego Technic Modelle des Jahres 2025 hier übersichtlich auf. Einen Überblick über vergangene Sets gibt es in unserem Klemmbaustein-Finder und in den Übersichten zu den Lego Technic Sets von 2021, 2022, 2023 und 2024.

Formel 1: Ferrari SF-24 F1 Rennauto

Direkt zum Start ins Jahr 2025 schlachtet Lego die Formel-1-Lizenz mit zwei Modellen aus. Das erste ist das Set Ferrari SF-24 F1 Rennauto mit der Nummer 42207 und 1.361 Teilen. Zusammengesteckt ergeben die vorwiegend roten Teile ein 1:8-Modell, das satte 61 cm lang, 24 cm breit und 13 cm hoch ist.

Bei der Ausstattung und den Funktionen geht es klassisch zu. Eine Hand-of-God-Steuerung lenkt den Boliden und ein mitlaufender V6 dreht sich unter der Motorabdeckung. Dazu gibt es ein 2-Gang-Getriebe, einen verstellbaren Heckspoiler und als Highlight bedruckte Pirelli-Reifen. Zum Start in den Markt verlangt Lego knapp 230 Euro.

Lego Technic 2025 Ferrari SF-24 F1 Rennauto 42207

Formel 1, die Zweite: Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Rennauto

Beim zweiten Formel-1-Modell liefert Lego zum gleichen Preis 1.639 Teile. Diese bieten die gleichen Funktionen wie der Ferrari und kommt auch auf die gleichen Maße. Lediglich die Höhe ist mit 14 cm laut Lego etwas größer. Sonst umbauen die Steine des Oracle Red Bull Racing RB20 mit der Setnummer 42206 63 cm in der Länge und 24 cm in der Breite. Das Modell kostet zum Marktstart 230 Euro.

Lego Technic 2025 Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Rennauto 42206

Ducati Panigale V4 S Motorrad – Lego mit dem zweiten Versuch

Viele erinnern sich noch an den ersten Versuch Legos die Ducati Panigale V4 S auf Technic-Beine zu stellen. Das Set wurde böse kritisiert und auf dem Markt mit heftigen Rabatten verkauft. Jetzt kommt der zweite Versuch.

Das Set Ducati Panigale V4 S Motorrad mit der Nummer 42202 bietet 1.603 Teile und bietet neben einem 3-Gang-Getriebe und Federung eine Lenkung, einen Ständer und einen V4-Motor, der Mitläuft, wenn du das Bike rollen lässt. Die Plakette mit den Informationen zum Ausstellungsstück ist dabei leider per Sticker gelöst – genauso wie die Tachoeinheit. Die Ducati misst laut Lego 43 x 30 x 15 cm und kostet zum Marktstart knapp 200 Euro.

Lego Technic 2025 Ducati Panigale V4 S Motorrad 42202

Lego Technic 2025 wieder mit Lizenz: Fast and Furious Toyota Supra MK4

In der Mittelklasse hat Lego zum Jahresstart zwei Modelle in petto. Das erste ist dabei der Nachfolger des Doms Dodge Charger. Der Toyota Supra MK4 stammt ebenfalls aus der Fast-and-the-Furious-Lizenz und kommt entsprechend in knalligem Orange zu dir.

Das Set Fast and Furious Toyota Supra MK4 hört auf die Nummer 42204 und bietet 810 Teile und einiges an Aufklebern. Das Ganze ergibt schlussendlich ein Rennauto mit den Maßen 30 x 13 x 8 cm. Es bringt dir eine Hand-of-God-Steuerung, einen mitlaufenden Reihen-6-Zylinder-Motor und ein abnehmbares Dach auf den Tisch. Als UVP gibt Lego knapp 60 Euro an.

Lego Technic 2025 Fast and Furious Toyota Supra MK4 42204

Chevrolet Corvette Stingray – Mittelklasse-Renner für 60 Euro

Der zweite Mittelklasse-Renner 2025 bildet das Set Chevrolet Corvette Stingray mit der Nummer 42205 und gut 730 Teilen. Der gelbe Sportwagen bietet einen V6-Zylinder-Motor und eine Hand-of-God-Lenkung. Dazu kannst du den Mittelmotor mit einer Klappe freilegen. Die Maße der Corvette liegen dabei im erwartbaren Bereich. Sie umbaut ein Volumen von 27 x 14 x 8 cm. Der Preis liegt regulär bei knapp 60 Euro.

Lego Technic 2025 Chevrolet Corvette Stingray 42205

Lego Technic 2025: Kipplaster

Wer kein großer Fan von Renn- oder Sportwagen ist, wird im 2025er-Lego-Technic-Portfolio über 50 Euro nicht fündig. Zumindest zum Start des Jahres ist das größte nicht-Motorsport-Modell ein Kipplaster. Der blaue LKW hört auf die Setnummer 42203 und du baust ihn aus 462 Teilen zusammen. Dabei kannst du ihn über ein Zahnrad auf dem Dach lenken, die Türen öffnen und die Ladefläche kippen, um dein Transportgut abzuladen.

Der Dreiachser kostet zum Start knapp 50 Euro. Ab dem 1. März kannst du dir das 28 x 11 x 14 cm große Modell kaufen.

Lego Technic 2025 Kipplaster 42203

Tiefseeforscher U-Boot – Lego Technic mit Technic-Funktionen

Ein recht ungewöhnliches Set bildet das 42201 Tiefseeforscher U-Boot. Es bringt verschiedene Funktionen mit, die per Zahnraddrehung bewegt werden. Unter anderem sind Propeller und ein Greifarm verbaut, die sich bewegen lassen. Das kleine Set besteht dabei aus 413 Teilen und soll Kinder ab 9 Jahren beglücken. Das Set besitzt die Maße 25 x 15 x 15 cm und kostet zum Marktstart am 1. Januar 2025 knapp 40 Euro.

Lego Technic 2025 Tiefseeforscher U-Boot 42201

Propellerflugzeug – Lego Technic 42198

Wohl für die große Safari gedacht ist das Propellerflugzeug mit der Setnummer 42198. Denn es kommt mit einem großen Set an Zebra-Muster-Aufklebern, die an den Rumpf und die Flügel angebracht werden. Kleinere Klappenfunktionen und ein rotierender Propeller sind die Ausstattungsmerkmale.

Das Set besitzt 333 Teile und bildet damit ein Flugzeug-Modell in der Größe 25 x 29 x 14 cm. Zum Marktstart am 1. Januar 2025 ruft Lego einen Preis von knapp 28 Euro aus.

Lego Technic 2025 Propellerflugzeug 42198

Neue Monstertrucks bei Lego Technic 2025: Monster Jam ThunderROARus

Lego bleibt sich in der Technic-Reihe vor allem mit den kleinen Monstertrucks treu. Schon jetzt bevölkern diverse kleine Monster-Jam-Autos die Kinderzimmer, und auch 2025 wird es zwei weitere geben. Das erste ist der Monster Jam ThunderROARus mit der Nummer 42200.

Die technischen Daten der Monstertrucks sind wie immer sehr ähnlich. Er besteht aus 232 Teilen und ist 18 cm lang, 11 cm breit und 12 cm hoch. Der Funktionsumfang beschränkt sich auf den Rückzugmotor, der die Reihe zum Spielen prädestiniert. Dabei hilft auch, dass die Konstruktion einfach und robust ist. Somit halten die kleinen Monstertrucks viel aus und garantieren lange Spielspaß. Das neue Modell kostet zum Marktstart am 1. Januar 2025 knapp 28 Euro.

Lego Technic 2025 Monster Jam ThunderROARus 42200

Monster Jam DIGatron

Der Monstertruck Monster Jam DIGatron bietet dir 218 Teile und ist ein eher zurückhaltender Geselle in diesem Bereich. Dennoch bringt er es auf 19 cm Länge, 11 cm Breite und 10 cm Höhe. Klar steht hier wie bei allen Monstertrucks aus dem Lego Technic Sortiment der Rückzugmotor im Mittelpunkt. Er verhilft dem kleinen Set zu viel Spielspaß, der durch die robuste Bauart noch gesteigert wird.

Der Lego Technic Monster Jam DIGatron kommt am 1. Januar mit der Setnummer 42199 auf den Markt. Als Preis gibt Lego knapp 28 Euro an.

Lego Technic 2025 Monster Jam DIGatron 42199

Lego Technic 2025 – 10-Euro-Set: Der Baggerlader

Bei den kleinsten Sets präsentiert sich 2025 als erstes der Baggerlader im Lego-Technic-Sortiment. Der gelbe Radlader kommt mit einer Frontschaufel aber auch einem Heckbagger-Arm zu dir. Dazu gibt es klappbare Stützen und eine Lenkung über ein auf dem Dach angebrachtes Zahnrad. Die 42197 ist damit ein Set, das viel Technic durch wenige Teile zusammenbekommt. Denn der kleine Baggerlader kommt auf nur gut 100 Teile. Er ist ab dem 1. Januar für 10 Euro zu haben und passt sehr gut zum Schwerlast Bulldozer aus dem Jahr 2024.

Lego Technic 2025 Baggerlader 42197

Die ersten Modelle werden in den kommenden Tagen auf den Markt kommen und dann wohl auch recht flott erste Rabatte bieten. Wer schon jetzt die älteren Sets mit Rabatt schnappen will, wird aktuell im Amazon-Store von Lego fündig.

