Lego Technic 2021: Alle Sets in der Übersicht

Jedes Jahr im Dezember stellt Lego seine neuen Technic-Sets für das kommende Jahr vor. So war es auch 2020. Doch es kamen im Laufe des Jahres 2021 noch einige dazu. Jetzt ist sogar das erste Set für das kommende Jahr angekündigt. Wir zeigen dir alle Lego Technic Sets des Jahres 2021 und wo du sie bereits mit Rabatten bekommen kannst.

Lego Technic 2021 – Das sind die neuen Sets

Insgesamt 14 neue Sets hat Lego für das Jahr 2021 vorgestellt und bedient damit einen Preisbereich von 10 bis satten 450 Euro. Die Dänen starten wieder mit den Doppel-Sets in der 10-Euro-Klasse. Zwei Pullbacks für 20 Euro – erstmals mit Lizenz -, zwei 50-Euro-Sets mit Lizenz und zwei Control+-Sets für knapp 130 Euro respektive 450 Euro sind dazu ebenfalls neu im Portfolio. Dazu legte man im Frühjahr Lego Technic Sets für 30 und 40 Euro nach. Dazu wurde nochmal ins hohe Regal gegriffen. Zwei Sets im Bereich von knapp 150 Euro und ein mächtiges Control+-Modell für 300 Euro kamen im Sommer 2021 dazu.

Es gibt also zum Leidwesen vieler Fans wieder keine Ergänzungen zu den bestehenden Sets aus den Bereichen Landwirtschaft oder Eisenbahn. Gerade Traktoren mit Anhängern oder Gerätschaften zum Ankoppeln, Baustellen-Laster, Kräne und Co. sind nicht dabei. Das wird die Gebraucht- und Neupreise von Sets wie dem 42043 Mercedes Benz Arocs oder dem 42054 Claas Xerion weiter in die Höhe treiben. Immerhin haben es ein kleiner Bagger und der mächtige Bulldozer Cat D11 in die Liste der Lego Technic Sets 2021 geschafft.

Kompaktlader und Rennflugzeug: Die 10-Euro-Klasse

In der Einsteigerklasse für knapp 10 Euro hat Lego mit dem 42117 Rennflugzeug und dem 42116 Kompaktlader zwei solide kleine Sets auf die Beine gestellt. Beide verfügen über 154 beziehungsweise 140 Teile und ein B-Modell, also eine alternative Aufbaumöglichkeit. Damit kannst du zweimal den Aufbauspaß erleben. In großen Modellen hat Lego diese Möglichkeit weitestgehend abgeschafft. Der Kompaktlader wird alternativ zu einem Hotrod und das Rennflugzeug zu einem Düsenflugzeug.

Lego Technic Pullbacks 2021: Monster Jam Grave Digger und Max-D

Lego hat die Pullbacks dieses Jahr kräftig aufgemöbelt. Mit dem 42104 Renntruck und dem 42103 Dragster Rennauto sind zwei tolle Sets für knapp 20 Euro herausgekommen, die erstmals in der Klasse mit Lizenzen ausgestattet sind. Was Teileanzahl und Preis angeht, stehen die beiden Neuen ihren Vorgängern trotzdem in nichts nach. Die Auswahl ist 2021 jedoch eingeschränkt. Beide Sets sind Monster-Trucks. Der 42118 wird vom Monster Jam Grave Digger zu einem Buggy und der 42119 Monster Jam Max-D wird zu einem Quad. Bei den B-Modellen ist also doch etwas mehr Abwechslung drin. Beide Modelle verfügen über einen Rückziehmotor und verzichten auf eine Federung.

Lego Technic unter 50 Euro: Zwei Sets kommen 2021 dazu

Eines der günstigsten Modelle des Jahres 2021 könnte die Technic-Fans am meisten begeistern. Denn der Hydraulikbagger 42121 ist mit klassischen Technic-Funktionen ausgestattet. Du kannst mittels Zahnrädern und Aktuatoren den Bagger-Arm zweifach bewegen. Dazu gibt es ein B-Modell, was in allen anderen Ü-20-Euro-Modellen nicht mehr vorhanden ist. 40 Euro sind für knapp 570 Teile jedoch ein Lego-typisch überzogener Preis, gerade weil die Kettenglieder die Teilezahl in die Höhe treiben und eben nicht für den Aufbau infrage kommen. Doch der Markt wird das regeln.

457 Teile soll das 30-Euro-Modell in der Liste der Lego Technic Modelle 2021 bieten. Das Prinzip des „Luftkissenboot für Rettungseinsätze“ 42120 kennen Fans schon aus älteren Jahrgängen. Beim Fahren drehen sich die Propeller mit und diese können mittels Zahnrad ausgerichtet werden. Als B-Modell wird ein kleines Flugzeug aus ihm.

42122 Jeep Wrangler Rubicon

Die Mittelklasse ist 2021 von zwei Modellen besetzt. Der mit Lizenz ausgestattete Jeep Wrangler kommt mit 665 Teilen zu dir und kostet theoretisch knapp 50 Euro. Rabatte wird es aber schon zum Start bei den ersten Händlern geben. Die Funktionen sind nicht gerade üppig. So fehlt der typische mitlaufende Motor, eine Federung oder ein Getriebe. Die Türen und die Motorhaube lassen sich öffnen. Dazu gibt es Pendelachsen und eine Hand-of-God-Steuerung. Eine Seilwinde an der Front und ein Ersatzrad sind weitere Ausstattungsmerkmale. Ein B-Modell fehlt jedoch.

LEGO® Technic Jeep Wrangler Rubicon

Mittelklasse, die Zweite: 42123 McLaren Senna GTR

Das zweite Modell in der Mittelklasse ist der McLaren Senna GTR. Das Auto spielt in der Klasse der 42093 Chevrolet Corvette ZR1. Es kostet um die 40 Euro und besitzt 830 Teile. Lenkung und ein mitlaufender V8 sind die Ausstattungshighlights. Dazu ist das Set über 30 cm lang und damit hinter dem Ferrari das ausladenste Set der 2021er Technic-Modelle bis hier hin. Wie alle Technic-Modelle in dieser Charge kommt es mit sehr vielen Aufklebern zu dir.

Lego Technic 42123 McLaren Senna GTR

Lego Technic Flaggschiff – Geländewagen 42124 Off-Road Buggy

Das Spitzenmodell in der Frühjahrswelle von Lego Technic 2021 ist der Off-Road-Buggy. Er besitzt erschreckend wenige Teile für die ausgerufenen knapp 130 Euro. Aus gerade einmal 374 Bausteinen baust du ein knapp 30 cm langes Modell zusammen. Das ist jedoch mit vier Federn und zwei Motoren ausgestattet, ferngesteuert und mit interessanten neuen Reifen versehen. Du steuerst den Buggy mittels Control+, benötigst also immer ein Smartphone oder Tablet zum Bespielen. Ein B-Modell fehlt hier wie schon beim Jeep Wrangler Rubicon und dem McLaren Senna GTR.

Lego Technic 42124 Off-Road Buggy

Abschleppwagen und Ford F-150 Raptor

Im Sommer dazugekommen und im gleichen Preisbereich oberhalb des Geländewagens sind die beiden orangen Sets 42128 Schwerlast-Abschleppwagen und 42126 Ford F-150 Raptor. Sie kosten knapp 150 beziehungsweise 140 Euro.

Beim Teile-Preis-Verhältnis geht der Abschleppwagen als klarer Sieger hervor. Er kommt mit über 2.000 Teilen zu dir. Er bietet mit Pneumatik eine seltene Funktionsweise in der aktuellen Technic-Welt. Dazu sind einige echte Technic-Funktionen zu sehen. Du kannst Stützen per Aktuatoren ausfahren, den Kranarm Bewegen und eine Achse in der Höhe verstellen. Dazu besitzt er Seilwinden und einen mittlaufenden Reihen-Sechszylinder.

Der Ford Raptor sieht dagegen für die Bespielbarkeit sehr trist aus. Zumindest eine Federung ist auf den Bildern von Lego zu erkennen. Das Besondere hier: Du verkleidest den F-150 zum Teil mit Systemsteinen. In der Technic-Welt ist das eine echte Seltenheit. Er besitzt knapp 1.400 Bauteile und kommt mit einer Altersempfehlung von 18+ auf den Markt. Er ist also nicht zum Spielen, sondern zum Anschauen in der Vitrine gedacht.

42125 Ferrari 488 GTE „AF Corse #51“ – Das Display-Flaggschiff

Nicht motorisiert und auch nicht direkt zum Spielen gedacht: Das Lizenz-Modell Ferrari 488 GTE „AF Corse #51“ mit der Nummer 42125 spielt bei den Teilen in einer ganz anderen Liga als die anderen Technic-Modelle 2021. Es besteht aus 1.677 Teilen und soll knapp 180 Euro kosten. Die Altersempfehlung von 18 Jahren von Lego zeigt, dass es sich hier nicht um ein Modell handelt, dass klassisch zum Bespielen gedacht ist. Es soll in die Vitrine und dort angeschaut werden.

Ferrari 488 GTE „AF CORSE #51“

Die ersten Reviews fallen jedoch erschütternd aus. Der Ferrari ist laut den Testern schlecht konstruiert, bietet viel zu wenig fürs Geld und ist dabei für ein Vitrinenmodell auch noch mit einigen Detail-Fehlern gegenüber dem Original geschlagen.

42129 Lego 4×4 Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck

Als eines der Spitzenmodelle lanciert Lego 2021 den Offroad-Truck Zetros von Mercedes Benz. Er stellt mit 2.110 Teilen und knapp 300 Euro die obere Grenze der 2021er-Portfolios dar – zumindest unterhalb des absoluten Spitzenmodells Cat D11. Der happige Preis kommt zum Teil von der Lizenz, aber auch von der Control+-Steuerung. Dazu gibt es hier eine Differenzialsperre, gefederte Achsen und einen kräftigen Steigungswinkel. Ganze vier Motoren treiben den Mercedes-Truck an. Denk dabei daran, dass du bei solchen Control+-Modellen immer ein Smartphone benötigst, um es bespielen zu können.

Cat D11 Bulldozer: 42131 kostet 450 Euro

Das endgültige Spitzenmodell des Lego-Technic-Jahres 2021 bildet der Cat D11 Bulldozer. Das Set 42131 schlägt in die Kerbe, die der Liebherr-Bagger R 9800 im vergangenen Jahr schon bearbeitet hat. Mit 3.854 Teilen und vier Motoren ist das Flaggschiff 2021 aber etwas kleiner und auch weniger heftig ausgestattet als die Königsklasse des vergangenen Jahres. Der Preis ist dabei allerdings der gleiche. Satte 450 Euro verlangt Lego als Listenpreis. Den zahlst du aber auf dem freien Markt auf keinen Fall. Denn schon jetzt kostet das Set beispielsweise bei Amazon knapp 100 Euro weniger.

Ausblick 2022: Das erste Technic-Set ist schon da

Das erste Set des Jahres 2022 hat Lego auch schon gezeigt. Das 42127 Batmans Batmobil wird zum 1. Januar auf den Markt kommen und dann laut Liste 100 Euro kosten. Das Highlight daran ist zweifellos, dass das Set mit Light-Bricks ausgestattet ist. Es gibt also leuchtende Steine, die den Motorraum erhellen. Sie werden von 1.360 Teilen umbaut. Zu den Funktionen lässt Lego wissen, dass es eine Lenkung und eine rotierende Flamme am Heck geben wird. Dazu sind die Türen und die Motorabdeckung aufklappbar. Ein Differenzial an der Hinterachse erleichtert das Lenken.

In der Regel werden noch vor dem Start des neuen Jahres noch weitere Technic-Modelle zumindest bekannt. Ihren Marktstart gibt es wohl wieder kurz nach Weihnachten.

Lego Technic 2021 jetzt schon billiger

Es gibt einige Sets auf einschlägigen Seiten mit hohem Rabatt. Erfahrene Lego-Fans wissen, dass Lego Technic im Laufe der Zeit immer mit Abschlägen von 30 Prozent zu haben sein wird. Der Tipp also an dieser Stelle: Auf mindestens 25 Prozent Rabatt warten und erst dann zuschlagen. Und das geht in großen Teilen bereits jetzt:

Noch mehr Rabatt ist bei den Modellen der 2020er-Serie drin. Denn hier schlägt der Markt gnadenlos zu:

LEGO 42105 Technic Katamaran bei Amazon und MediaMarkt

Liebherr Bagger R 9800 bei Amazon

Ist dir das alles immer noch viel zu teuer, empfehlen wir dir auch einen Blick auf die Lego-Alternativen zu werfen. Denn auch andere Hersteller haben so einiges mit Klemmbausteinen auf dem Kasten und sind dabei meistens günstiger sowie teilweise auch besser:

