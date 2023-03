Lego Technic, Minecraft und Creator bei Amazon: Große Rabatte auf kleine Sets zu Ostern

Die Stars im Lego-Portfolio, sei es Technic, Star-Wars oder Icons sind in die riesigen Sets mit tausenden Teilen, mächtigen Maßen, ausgefeilten Funktionen und meistens auch einem absurd hohen Preis. Doch viel interessanter sind eigentlich die kleinen Sets. Denn hier stimmt häufig der Bauspaß und der Preis gleichermaßen. Besonders, wenn es noch Rabatte gibt. Und die gibt es kurz vor Ostern bei Amazon zur Genüge. Wir zeigen dir hier unsere Favoriten aus den Spielwelten Lego Technic, Creator und Minecraft unter 20 Euro.

Lego Technic: Traktor und Monstertruck

Lego Technic punktet in der Regel mit einem guten Verhältnis zwischen Teilezahl und Preis. Viele der Bauteile sind zwar winzig, aber dafür kommt bei Technic der Spielspaß bei kleinen Sets kaum zu kurz. Somit sind zwei unserer Empfehlungen für Lego unter 20 Euro aus diesem Bereich.

Wir starten mit dem Monster Jam Mutt Dalmatian, der 2023 frisch vorgestellt wurde. Die Federung ist wie schon bei den Vorgängern aus den Jahren 2021 und 2022 nur optisch angedeutet. Eine echte Federung gibt es nicht. Toll ist aber, dass Lego sich hier das B-Modell nicht spart, sondern den Monstertruck schon ab Werk umgebaut werden kann. Der Monster Jam Mutt Dalmatian mit der Set-Nummer 42150 wird damit zu einem Renn-Truck. Das Set ist zurzeit mit einem Rabatt von 33 Prozent zu haben. Damit kannst du ihn dir schon für unter 14 Euro schnappen.

Lego Monster Jam Mutt Dalmatian Technic Modelle 2023

John Deere 9620R 4WD Tractor

Der Marktstart des John Deere 9620R 4WD Tractor war schon 2022. Das Set kam mit einem Anhänger und in der 30-Euro-Preisklasse auf den Markt. Jetzt gibt es den Traktor mit 33 Prozent Rabatt schon unter 20 Euro und wird so zum Schnäppchen. Es bietet eine knickgelenkte Zugmaschine und einen Kipper mit Doppelachse. Lego spendiert dem Set 390 Teile und setzt auf die Farben Grün und Gelb.

Lego Technic 2022: Alle Sets im Überblick

Minecraft: Bäckerei und eine dicke Biene

Lego Minecraft ist eine der unterschätzten Lego Spielwelten. Darin kommen in der Regel nur Basissteine vor, es gibt eine Menge Prints und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in der Legowelt außergewöhnlich gut. So auch bei unseren Tipps für ein Ostergeschenk aus Lego unter 20 Euro.

Das Bienenhäuschen 21241

Das Set 21241 aus der Minecraft-Reihe mit dem Namen „Das Bienenhäuschen“ bietet dir eine dicke Biene und einige schöne Platten, einen Baum mit Spielfunktion und kleine Bienen-Prints. Dazu kommen Minecraft-Figuren und ein Rabatt von 25 Prozent. Damit fällt das Set von 20 auf unter 15 Euro und ist ein ideales Ostergeschenk.

Lego Das Bienenhäuschen 21241

Bäckerei 21184

Die Minecraft-Bäckerei mit der Nummer 21184 vereint die Minecraft-Vorteile wie gute eine gute Zweitverwertung der Steine mit einigen Sonderteilen. So gibt es darin eine besondere grüne Minifigur, einige Prints und eine sehr spezielle Ziege. Doch das Beste ist, dass das Set zurzeit von 23 auf unter 16 Euro reduziert ist und damit satte 32 Prozent Sparpotenzial.

Lego Minecraft Bäckerei 21184

Lego Creator: Mächtig Spielspaß für unter 20 Euro

Die Creator-Reihe ist Lego, wie es ursprünglich sein sollte: Mit Klemmbausteinen immer wieder etwas Neues bauen. Und das bietet Creator vor allem dadurch, dass schon ab Werk drei Anleitungen für drei verschiedene Modelle in jedem Set schlummern. Du oder dein Kind können also dreimal Bauspaß mit einem Set erleben.

31133 – Weißer Hase

Viel besser zu Ostern passt kaum ein Set als der Lego Crator 3in1 Weißer Hase. Mit knapp 260 Bausteinen kannst du mit dem Set namensgebend einen Hasen inklusive Möhrchen und Blume basteln. Dazu wird aus dem Bauklötzchen-Haufen alternativ ein Kakadu oder eine Robbe. Trotz dessen, dass das Set recht neu aus dem Jahr 2023 stammt, gibt es zu Ostern schon 20 Prozent Rabatt bei Amazon. Damit kommt es von 20 auf nur noch 16 Euro.

Lego 31133 – Weißer Hase

31135 Creator 3in1 Oldtimer Motorrad

Eine ganze Preisstufe darunter, aber auch mit nur knapp 130 Steinen, kommt ein Motorrad zu dir nach Hause. Es kann zu einem anderen Moped umgebaut werden und bietet als dritte Möglichkeit einen Drag-Racer. Eigentlich kostet das Motorrad bei Amazon fast 15 Euro. Mit den aktuellen 31 Prozent Rabatt kommt es auf gut 10 Euro. So hohe Rabatte sind bei so kleinen Sets eher ungewöhnlich, weshalb sich hier eine eher seltene Möglichkeit bietet bei Lego zu sparen.

Lego 31135 Creator 3in1 Oldtimer Motorrad

Lego-Einhorn: 31140 treibt es bunt

Noch günstiger und vor allem noch bunter ist das Magische Einhorn von Lego aus der Creator-Serie. Dabei bietet es sogar mehr Steine als das Motorrad. Das eigentlich weiße Einhorn kommt mit buntem Schweif und Schwanz, sowie regenbogenfarbenem Ständer. Aus dem Set kannst du auch eine Ente oder ein Seepferdchen bauen. Damit gibt es massig Bauspaß für schmale 8 Euro. Minus 20 Prozent von Amazon sind da schon eingerechnet.

Lego Creator Einhorn 31140