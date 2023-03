Lego Technic 2023: Die neuen Sets und wo sie schon verschleudert werden

Die neuen Lego Technic Sets aus dem Jahr 2023 sind noch lange nicht alle vorgestellt worden. Einige gibt es aber jetzt schon. Und das mit Rabatt. Wir haben dir im Folgenden alle Sets in der Übersicht aufgestellt, nach Größe sortiert und verraten, wo du jetzt schon sparen kannst.

Ford GT 2022: Das bisher größte Lego Technic Sets 2023

Das bisher größte Set aus Legos 2023er-Technic-Kollektion ist der Ford GT 2022. Der dunkelblaue Sportwagen mit der Setnummer 42154 besteht aus knapp 1.500 Teilen und umbaut damit 39 cm Länge, 18 cm in der Breite und eine Höhe von 9 cm. Er richtet sich eher an erwachsene Lego-Kunden oder Fans des Ford GT. Trotzdem bietet er zumindest Einzelradaufhängung mit Federung, eine Hand-of-God-Lenkung und einen mitlaufenden V6. Dazu hat Lego Scherentüren und ein paar Klappfunktionen verbaut.

Name: Ford GT 2022 – 42154

Listenpreis: 119,99 Euro

Teilezahl: 1.466

Der Lego Technic Ford GT 2022 kostet knapp 120 Euro Listenpreis. Er wurde zum 1. März in den Handel gedrückt und kostet jetzt schon weniger als 100 Euro.

Lego Technic 42154: Ford GT 2022

Löschflugzeug – Lego Technic 42152

Eines der auffälligsten Sets im Jahr 2023 ist wohl das Löschflugzeug mit der Setnummer 42152. Es besteht vorwiegend aus roten und gelben Technic-Teilen, die trotz ihrer Anzahl von nur 1.134 Stück ein Flugzeug von 60 cm breite und 59 cm länge ergeben. Dabei lässt sich das Fahrwerk per Zahnraddreh einziehen und die Winkel des Heckflügels verstellen. Dazu können Kinder „Wasser“ oben in das Flugzeug einfüllen und beim Spielen aus einer Klappe am Bauch auslassen.

Lego Technic 42152 Löschflugzeug

Das Lego Technic 42152 kostet einen Listenpreis von 110 Euro und ist seit dem 1. März 2023 verfügbar. Hier sind die Rabatte noch verhalten. Doch sie werden kommen. Also ist hier Geduld gefragt.

Name: Löschflugzeug – 42152

Preis: 109,99 Euro

Teilezahl: 1.134

Bugatti Bolide 42151: Hypercar aus 900 Teilen

Das beim Start ins neue Jahr größte Set hört auf den Namen Bugatti Bolide und kommt mit der Nummer 42151 zu dir. Es besteht aus 905 Teilen und kostet zum Start 50 Euro. Dafür bekommst du einen schwarz-gelben Rennwagen mit Hand-of-God-Steuerung und einem mitlaufenden Motor.

Lego Bugatti Bolide Technic Modelle 2023

Der ist jedoch kein klassischer Lego-Motorblock, sondern mit Achsen und Stangen gelöst. Dazu lassen sich die Türen öffnen und das Lenkrad dreht sich mit. Den Boliden bekommst du mittlerweile mit locker 25 Prozent Rabatt. Damit bekommt er ein sehr ansehnliches Preis-Leistung-Verhältnis.

Name: Bugatti Bolide – 42151

Preis: 49,99 Euro – im Angebot

Teileanzahl: 905

Nascar Next Gen Chevrolet Camaro ZL1

Neben dem Bugatti und dem Ford gibt es 2023 noch ein weiteres schnelles Auto in der Technic-Welt. Mit gut 670 Teilen umbaut es 7 x 28 x 13 cm. Lego hat ihm die Set-Nummer 42153 verpasst. Eine Hand-of-God-Lenkung und ein mitlaufender Motor sind die Funktionshighlights. Der V8 ist jedoch nicht aus den klassischen Motorelementen von Lego gebaut, sondern bedient sich einer offeneren und simpleren Konstruktion.

Lego Technic Chevrolet Camaro ZL1

Wie der Bugatti Bolide kostet der Chevrolet Camaro ZL1 50 Euro Liste. Den Marktstart hatte Lego auf den 1. März festgelegt. Nach nur wenigen Tagen ist der Preis bereits zum ersten Mal gefallen. Du bekommst den Renner also schon jetzt mit einem kleinen Rabatt.

Name: NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 – 42153

Listenpreis: 49,99 Euro

Teilezahl: 672

The Batman – Batcycle

Auch im Jahr 2023 ist wieder ein Motorrad unter den neuen Technic-Sets. Diesmal kommt die Lizenz aber nicht von BMW oder Ducati, sondern von DC. Das The Batman – Batmobil mit der Setnummer 42155 ist das zweite Gefährt des neuen Fledermausmanns in der Technic-Welt. Aus dem Jahr 2022 kommt das Erste: Das Batmobil.

Lego Technic 42155: The Batman – Batcycle

Das schwarze Zweirad besteht aus 641 Teilen und ist satte 33 cm lang und 16 cm hoch. Es besitzt einen mitlaufenden Motor und erinnert stark an einen Café-Racer. Die puristische Optik versteckt gekonnt die Federung vorne und auch das Federbein im Heck. Beide Elemente sind in Schwarz gehalten, was die Optik deutlich aufwertet. Das Motorrad ist am 1. März für 55 Euro auf den Markt gekommen. Doch schon jetzt ist der Preis auf gut 40 Euro gefallen.

Name: The Batman – Batcycle – 42155

Listenpreis: 54,99 Euro

Teileanzahl: 641

Monster Jam: Monster Mutt Dalmatian und Dragon

Es gibt auch 2023 wieder zwei Monster-Trucks. Die 20-Euro-Sets folgen dem bisherigen Prinzip der Reihe und kommen mit einem Rückziehmotor und dem klassischen Unterbau zu dir. Beim Design kannst du dich zwischen einem grünen Drachen und einem weißen Dalmatiner entscheiden.

Lego Monster Jam Mutt Dalmatian B-Modell Technic Modelle 2023

Die Federung ist wie schon 2021 und 2022 nur optisch angedeutet. Eine echte Federung gibt es nicht. Toll ist aber, dass Lego sich hier die B-Modelle nicht spart, sondern beide Monster-Trucks schon ab Werk umgebaut werden können. Der Monster Jam Dragon mit der Nummer 42149 wird so zu einem Dragster. Der Monster Jam Monster Mutt Dalmatian mit der Set-Nummer 42150 wird zu einem Renn-Truck. Die beiden Sets sind jetzt schon mit Rabatten um 30 Prozent zu haben. Damit sind sie in der Regel die besten Optionen auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis innerhalb der Lego-Technic-Welt.

Name: Monster Jam Monster Mutt Dalmatian 42150 / Monster Jam Dragon 42149

Preis: 19,99 Euro – im Angebot

Teileanzahl: 244 / 217

Lego Monster Jam Dragon B-Modell Technic Modelle 2023

Lego Technic für 10 Euro: die kleinen Sets mit Spielwert

Häufig sind die kleinen Sets der 10-Euro-Klasse einen intensiven Blick wert. Das liegt zum einen daran, dass sie aus sehr wenigen Steinen viel Spielspaß generieren, auch für Anfänger einfach zu bauen und wie die Monster-Trucks mit einem B-Modell ausgestattet sind.

Lego Kipplaster B-Modell Technic Modelle 2023

Im Jahr 2023 versorgt Lego seine Fans mit einem Kipplaster und einer Pistenraupe in diesem Segment. Die rote Pistenraupe 42148 bietet dir 178 Teile und wird zu einem Schneemobil. Der Kipplaster 42147 bekommt ein zweites Leben als Bagger. Er kommt mit dunkelblauen und gelben Steinen zu dir. Beide sind jetzt lange genug im Markt, dass sie ab und an mit einem kleinen Rabatt versehen werden. 20 Prozent Ersparnis sind so häufig drin.

Name: Pistenraupe 42148 / Kipplaster 42147

Preis: 9,99 Euro – im Angebot

Teileanzahl: 178 / 177

Lego Pistenraupe Technic Modelle 2023

Lego Technic 30655: Gabelstapler mit Palette

Noch einmal kleinen ist das Set mit der Nummer 30655. Der Gabelstapler mit Palette hat nur 78 Elemente und kostet knapp 4 Euro. Das kleinste Set der Saison kommt ohne Karton zu dir und ist stattdessen in einem Plastiktütchen auf den Markt gekommen.

Name: Gabelstapler mit Palette 30655

Preis: 3,99 Euro

Teileanzahl: 78

