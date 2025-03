Warum nur das Samsung-Smartphone kaufen? Diesen Deal gibt’s mit Tarif und In-Ears günstiger!

Im Angebot rund um Karneval gibt es in der MediaMarkt Tarifwelt einige Smartphone-Bundles mit Tarifen und manch anderen Gratis-Extras. Auch bei Internetverträgen für zu Hause staubst du gerade so manch eine coole Prämie kostenfrei ab. Ein Bundle hat uns aber besonders überzeugt. Und zwar dieser Deal zum Samsung Galaxy S24 FE, das erst vor unter einem halben Jahr auf den Markt gekommen ist. Was genau in diesem Paket steckt und wie gut der Deal ist, erfährst du hier. Aber aufgepasst: Das Angebot soll nur noch bis zum 5. März laufen!

Günstiger und auch noch Tarif & In-Ears geschenkt: So gut ist der Preis

Im Zentrum dieses Angebots steht das Galaxy S24 FE. Dazu bekommst du aber auch noch einen 10-GB-Tarif im Vodafone-Netz und die Kopfhörer Galaxy Buds3. Für all das zahlst du nur 14,99 Euro pro Monat und einmalig 29 Euro (+ 39,99 Euro Anschlusspreis). Über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten kommen so insgesamt Kosten von 428,75 Euro zusammen. Und das ist richtig günstig. Denn schauen wir zur Einordnung auf den Preisvergleich, sehen wir, dass das Galaxy S24 FE allein bereits mindestens 485 Euro kostet. Du sparst also nicht nur Geld, sondern bekommst rechnerisch auch noch den Tarif für zwei Jahre und Kopfhörer im Wert von knapp 100 Euro geschenkt.

Smartphone, Tarif und Kopfhörer – das steckt drin

Schauen wir nun einmal, was du im Detail bekommst. Da wäre zum einen das S24 FE. Das ist eine leicht abgespeckte Version des regulären Galaxy S24, bietet aber dennoch eine wirklich gute Ausstattung. Ausgestattet mit einem 6,7-Zoll-AMOLED-Display, das eine variable Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hertz bietet, liefert es eine erstklassige Darstellung. Im Inneren sorgt der leistungsstarke Exynos 2400e-Chip in Kombination mit 8 GB Arbeitsspeicher für eine flüssige Performance. Der 4.700-mAh-Akku hält weiterhin problemlos den ganzen Tag durch, während die Triple-Kamera mit 50, 12 und 8 Megapixeln beeindruckende Aufnahmen macht – egal, ob auf Reisen oder bei gemütlichen Abenden mit Freunden und Familie.

Dazu bekommst du außerdem den Tarif „Vodafone green LTE 10GB Promotion“, der – wie der Name verrät – 10 GB Datenvolumen im LTE-Netz bereitstellt. Dazu ist weiterhin eine Allnet-Flat sowie EU-Roaming mit dabei. Und damit nicht genug, bekommst du auch noch die In-Ear-Kopfhörer Samsung Galaxy Buds3 gratis dazu. Die bieten einen tollen Klang, ANC und bis zu 16 Stunden Laufzeit zusammen mit dem Ladecase (wenn ANC ausgeschaltet ist).