Last-Minute-Christmas Deals: Akku-Sauger und Saugroboter bei Amazon im Sale

Bis Weihnachten ist es nicht mehr weit. Stehen bei dir deshalb auch noch so viele Vorbereitungen an? Die Zeit vor dem Fest kann ziemlich stressig sein – Geschenke müssen besorgt und das Haus auf Vordermann gebracht werden. Bei Amazon kannst du dir gerade mit einigen coolen Haushaltsgeräten von Dreame zumindest beim Hausputz helfen lassen. Und das ein oder andere Produkt bietet sich auch als Weihnachtsgeschenk für deine Liebsten an. Von Saugrobotern bis Nass-/Trockensaugern ist hier für jeden etwas dabei. Wir zeigen, für wen sich was lohnt.

Dreame Saugroboter im Einsatz

Dreame X40 Ultra Complete: Das kann der Premium-Saugroboter

Bist du auf der Suche nach einem neuen Saugroboter, der in einem Rutsch auch die Böden wischen kann? Dann gibt’s gerade gleich mehrere Modelle von Dreame, die dir beim Hausputz helfen. So sind Lebkuchenbrösel und gekleckerter Plätzchenteig schnell wieder vom Boden geputzt – die Arbeit erledigt der Haushaltsroboter für dich.

Ein absolutes High-End-Modell holst du dir mit dem Dreame X40 Ultra Complete ins Haus. Neben dem Staubsaugen übernimmt der smarte Sauger auch das feuchte Wischen für dich. Dafür ist er mit ausfahrbaren Mopps ausgestattet, mit denen er bis zum Rand und unter Möbel saubermachen kann. Mit 12.000 Pa Saugkraft holt er zudem mit Leichtigkeit auch aus Teppichen Staub und Schmutz. Damit die Leistungsfähigkeit nicht nachlässt, ist der Saugroboter mit speziellen Bürsten ausgestattet, die ein Verheddern von Haaren verringern. Fährt der Roboter über einen Teppich, hebt er seine Mopps an, damit dieser nicht nass wird.

Dreame X40 Ultra Complete

Nun wird der Saug-Wisch-Roboter ebenfalls mit einer Servicestation geliefert, die für dich den Großteil der Wartung übernimmt. Denn hier werden die Mopps des Roboters mit 70 Grad heißem Wasser gereinigt und anschließend mit Heißluft getrocknet. Der Staubbehälter wird ebenfalls entleert und neues Wasser mit Reinigungslösung wird nachgefüllt. Bei Amazon kostet der Haushaltsroboter gerade nur noch 1.099 statt 1.499 Euro.

Dreame Saugroboter schon ab 799 Euro

Du kommst aktuell aber auch noch günstiger an Saug-Wisch-Roboter von Dreame. So gibt’s zum Beispiel den Dreame L40 Ultra für 849 statt 1.199 Euro. Auf viel verzichten musst du hier nicht. Denn auch dieser saugt und wischt für dich – allerdings mit etwas weniger Power. Dieses Modell kommt nämlich mit 11.000 Pa Saugkraft daher, was im Alltag aber trotzdem für die meisten Verschmutzungen ausreichen sollte. Eine All-in-One-Servicestation ist hier ebenso dabei, welche quasi die komplette Wartung für dich übernimmt. Zusätzlich cool: Du kannst den Roboter auch per Sprachbefehl durch deine Wohnung schicken und ihn etwa nach einem Missgeschick in der Weihnachtsbäckerei durch die Küche fahren lassen.

Dreame L40 Ultra

Ist dein Budget kleiner, kannst du dir sogar noch preiswerter einen Saugroboter mit Wischfunktion zulegen. So kostet der Dreame X30 Ultra gerade etwa nur noch 799 Euro.

Dreame D10 Plus Gen 2

Wer noch den perfekten Einstieg in die Welt der Saug- Wischroboter sucht, kommt mit dem D10 Plus Gen 2 voll auf seine Kosten. Mit automatischer Absaugstation, LiDAR-Navigation und 6000 Pa Saugkraft kommt er mit allem, was man für die tägliche Reinigung braucht. Und das alles zum unschlagbaren Preis!

Dreame Akku-Sauger mit vielfältigem Zubehör und hoher Ausdauer

Nun kannst du aber ebenso noch beim Kauf eines Akku-Saugers und Nass-/Trockensaugers eine Menge sparen. Ein Akku-Sauger ist eine gute Ergänzung zum Saugroboter, da dieser nicht immer überall hinkommt – etwa weil Möbel und andere Hindernisse im Weg stehen. Außerdem lassen sich Akku-Sauger, wie der Dreame Z30 auch in einen Handstaubsauger verwandeln, um etwa das Sofa, Regale oder deine Autositze zu reinigen.

Der Dreame Z30 überzeugt dabei mit starken 310 AW Saugkraft sowie einer erstaunlich hohen Laufzeit von bis zu 90 Minuten. So kannst du selbst ein mehrstöckiges Haus in einem Durchgang saubermachen. Lästiges Kabelumstecken ersparst du dir dabei natürlich ebenso. Je nach Grad der Verschmutzung passt der Akku-Sauger zudem seine Saugkraft von selbst an, während das CelesTect-Feature feinsten Staub mittels speziellem Licht sichtbar macht.

Der Dreame Z30 entfernt auch feuchte, klebrige oder eingetrocknete Verschmutzungen vom Boden

Obendrein kommt der Dreame Z30 ebenfalls noch mit vielfältigem Zubehör daher, um die Reinigung von Oberflächen und Ritzen jeglicher Art von Staub und Schmutz zu entfernen. Auch ein spezielles flexibles Saugrohr ist mit dabei, um in schwer zugängliche Bereiche zu kommen. Eine Besonderheit ist zudem das mitgelieferte Entfilzungswerkzeug. Hast du ein Haustier, kannst du mit dem Aufsatz das Fell deines Vierbeiners ganz leicht kämmen und reinigen. Momentan kostet der Akku-Sauger nur noch 399 statt 599 Euro bei Amazon.

Dreame Z30 Akku-Sauger

Nass-/Trockensauger schon für unter 280 Euro

Suchst du hingegen nach einem Kombigerät, mit dem du sowohl kabellos saugen als auch wischen kannst, solltest du einen Blick auf den Dreame H12 Pro Ultra werfen. Denn der Nass-/Trockensauger erledigt beides in einem Schritt. Der Vorteil: Du nutzt permanent Frischwasser, während das schmutzige Wasser in einem separaten Tank landet. Hier musst du zwar selbst Hand anlegen, benötigst aber deutlich weniger Kraft als etwa mit einem Mopp und Eimer. Denn die verbauten Bürstenwalzen rotieren mit hoher Geschwindigkeit und übernehmen für dich den Großteil der Arbeit.

Dreame H12 Pro Nass-Trockensauger

Im Anschluss kann sich der Dreame H12 Pro Ultra per Knopfdruck in seiner Station ebenfalls selbst reinigen und trocknen. Bei Amazon zahlst du gerade nur noch 329 statt 449 Euro für den praktischen Haushaltshelfer.

Wer noch komfortabler Saugen möchte, sollte sich außerdem den H13 Pro genauer ansehen. Denn zusätzlich zu den Vorteilen des H12 Pro Ultra verfügt dieser über das GlideWheel Power System, welches dich beim Schieben des Saugers mit einem Motor unterstützt. Dadurch gleitest du förmlich über deine Böden. Der Dreame H13 Pro kostet bei Amazon aktuell nur noch 399 Euro (statt 599 Euro).

Dreame Glory Combo

Der Glory Combo setzt neue Maßstäbe in Sachen Haarpflege. Mit beeindruckenden 110.000 U/min und einem intelligenten Temperatursensor wird das Föhnen zum Hightech-Erlebnis. Der leistungsstarke Motor sorgt für einen Luftstrom von bis zu 70 m/s, wodurch die Haare nicht nur blitzschnell, sondern auch schonend getrocknet werden. Besonderer Clou: Die Temperatur überschreitet 57 °C nicht – das schützt die Haare vor Hitzeschäden und sorgt gleichzeitig für glänzende, gesunde Looks.