Nur kurze Zeit: Tonieboxen-Sale bei MediaMarkt!

Alle ohne Kinder, jetzt mal kurz wegschauen, -hören oder -lesen. Fast jedes Kind im Vorschulalter will sie – es geht natürlich um die Tonie-Box. Das ist eine kleine Soundanlage, die das abspielt, was man auf sie draufsetzt. Im klassischen Falle sind das Figuren, die eine Geschichte in sich gespeichert haben, die dann von der Box als Audio abgespielt wird. Spiel, Spaß, Abenteuer, Musik – alles in einem Paket. Dazu ist die Box an sich recht leicht zu bedienen. Oftmals der erste richtige Berührungspunkt der Kleinen mit digitaler Technik.

Bei MediaMarkt im Angebot: Besondere Tonie-Box

MediaMarkt verkauft ein Toniebox-Starterset gerade im endenden Oster-Sale (bis 22. April) zum Bestpreis. Günstiger ist dank Gratis-Versand keiner auf dem Markt und so kommen Interessenten für 74,99 Euro an die Box selbst und die perfekte Figur für den Start.

Denn es handelt sich nicht um eine schon bespielte Tonie-Figur, sondern den sogenannten „Kreativ-Tonie“. Die kann einfach mit eigenen Geschichten oder Musik bespielt werden und macht ihrem Namen wirklich alle Ehre.

Mit Akku und intuitiver Bedienung: So funktioniert die Tonie-Box

Tonie-Boxen sind in Sachen Kinderspielzeug seit einigen Jahren ein echter Kassenschlager. Die Besonderheit ist, dass die Box selbst für die Bedienung von Kinderhänden konzipiert ist und den Kleinen direkt das Gefühl gibt, das Gerät selbst zu beherrschen und eben nicht auf die Hilfe eines Erwachsenen angewiesen zu sein.

Aufbau und Grundprinzip

Die Toniebox ist ein weicher, würfelförmiger Lautsprecher, der speziell für Kinder entwickelt wurde.

Auf der Oberseite befinden sich zwei „Ohren“, die als Bedienelemente für die Lautstärkeregelung dienen: Das große Ohr macht lauter, das kleine leiser.

Die Hörspiele, Musik oder andere Inhalte werden nicht direkt auf der Box gespeichert, sondern sind mit den Tonie-Figuren verknüpft.

So funktioniert die Wiedergabe

Jede Tonie-Figur enthält einen kleinen NFC-Chip. Sobald du einen Tonie auf die Box stellst, erkennt die Toniebox diesen Chip und weiß, welchen Inhalt sie abspielen soll.

Beim ersten Aufstellen eines neuen Tonies benötigt die Box eine WLAN-Verbindung, um den Inhalt aus der Toniecloud herunterzuladen. Danach ist der Inhalt auf der Box gespeichert und kann auch offline abgespielt werden.

Die Figur wird durch einen Magneten auf der Box gehalten, sodass sie auch beim Tragen oder Kippen nicht herunterfällt.

Neben den fertigen Tonies gibt es Kreativ-Tonies, auf die du eigene Inhalte (z.B. selbst aufgenommene Geschichten oder Musik) über die mytonies App laden kannst (wie beim Starterset von MediaMarkt)

Generell ist die Tonie-Box recht robust und hält einiges aus, kann also auch mal irgendwo runterfallen. Sie ist geeignet für Kinder ab etwa 3 Jahren und ist akkubetrieben mit einer Laufzeit von knapp 7 Stunden. aufgeladen wird sie über ein Netzteil, auf das die Box draufgestellt wird. Das ist zwar wieder intuitiv. Eine USB-Lösung würde aber etwa der Nutzung auf langen Autofahrten gut zu Gesicht stehen.

WLAN und Internetzugang benötigt die Box nicht beziehungsweise nur einmalig, um die Ersteinrichtung zu vollziehen und natürlich, um den Kreativ-Tonie zu bespielen.

