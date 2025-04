iPhone 16 mit 300 GB Tarif: Auf dieses Angebot haben Apple-Fans gewartet!

MediaMarkt kombiniert Apples neuestes Flaggschiff mit einem echten Highspeed-Tarif und schnürt daraus ein rundum starkes Angebot. Du kannst dich hier auf einen richtig starken Deal freuen, der zur Abwechslung mal nicht durch utopisch hohe Monatsraten oder Anzahlungen versalzen wird. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur noch bis Dienstag, weshalb du dich beeilen solltest, wenn du noch ein iPhone 16 abgreifen willst.

Was du zahlst – und was du bekommst

Bei MediaMarkt bekommst du das iPhone 16 (128 GB) in Kombination mit dem O₂ Mobile XL Tarif, der dir satte 300 GB Datenvolumen im 5G-Netz liefert. Für Vielsurfer ein echter Traum – denn obendrauf gibt’s jedes Jahr 10 GB monatlich extra. Dazu: Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming und bis zu 300 Mbit/s im Download.

Die Einmalzahlung fürs iPhone liegt bei schlappen 1 Euro, bei der größeren 256-GB-Variante sind es allerdings 229 Euro. Der Tarif schlägt monatlich mit 39,99 Euro zu Buche, dazu kommen 39,99 Euro Anschlussgebühr und 4,95 Euro Versand.



Der Clou: Wenn du von einem anderen Anbieter kommst, streichst du noch mal 200 Euro Wechselbonus ein – was den Gesamtpreis auf 805,70 Euro senkt. Zieht man den aktuellen Marktwert des iPhones von ca. 785 Euro (Preisvergleich) ab, landest du bei Effektivkosten von gerade mal 0,86 Euro pro Monat für den Tarif. Und das bei 300 GB Datenvolumen – ein echt gutes Angebot.

iPhone 16 + 300 GB 5G – ein Bundle, das sich sehen lassen kann

Apple hat mit dem iPhone 16 mal wieder die Latte höher gelegt. Ein brillantes Super Retina Display, der ultraschnelle A18-Chip und ein Kamera-Setup, das nicht nur scharf, sondern auch clever ist – das alles bekommst du in einem kompakten, schicken Gehäuse. Besonders spannend: Mit iOS 18.4 ist jetzt auch Apple Intelligence am Start – die brandneue KI-Funktion für dein iPhone.

Apple iPhone 16 Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem iOS Prozessor Apple A18 Arbeitsspeicher 8 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Blau

Grün

Pink

Schwarz

Weiß Marktstart September 2024 Gewicht 170 g



Wenn du ohnehin auf ein neues iPhone schielst und dir dabei noch einen fetten Tarif sichern willst, ist das hier dein Deal. Die monatlichen Kosten von 39,99 Euro sind für einen Tarif mit diesem Datenpolster plus Apple-Smartphone tatsächlich echt fair. Auch in Summe lohnt sich der Preis und du zahlst nicht unnötig drauf – vor allem, wenn du die 200 Euro Wechselbonus einkassieren kannst. Schnell sein lohnt sich also, denn am Dienstag ist schon wieder Schluss!