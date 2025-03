Vodafone: 5G-Tarif mit 60 GB für alle gratis

Sind die jeck? Bei Vodafone gibt’s gerade einen Handytarif für drei Monate komplett geschenkt. Der Haken? Eigentlich keiner! Per Gutscheincode erhältst du 45 Euro Bonus, wodurch du die ersten zwölf Wochen überhaupt keine Kosten hast. Da es sich hierbei um einen Prepaid-Tarif handelt, bist du auch nicht vertraglich gebunden und kannst jederzeit wieder kündigen. Einfach die gratis SIM-Karte einlegen (oder eSIM installieren), drei Monate kostenlos surfen und streamen – und danach stoppst du die Zahlung einfach wieder.

Völlig kostenfrei für 12 Wochen: Das bietet der Vodafone-Tarif im Detail

Generell ist es bei Vodafone immer möglich, eine SIM-Karte für einen CallYa-Tarif kostenfrei zu erhalten. Normalerweise musst du sie aber mit einem Geldbetrag aufladen. Das ist jetzt nicht so. Denn: Gibst du den Code BONUS45 beim Bestellvorgang ein, erhältst du 45 Euro Bonusguthaben. Dieses wird mit dem Tarif für die ersten drei Monate verrechnet. Wenn es abgelaufen ist, stoppst du die Zahlung im Vodafone-Kundenbereich. Oder du nutzt den Tarif weiter, dann musst du nach den Freimonaten 14,99 Euro alle vier Wochen zahlen. Aber was bietet der Tarif eigentlich im Detail?

Die Aktion in aller Kürze:

Mit dem Code BONUS45 bei SIM-Karten/Tarif-Bestellung bekommst du 45 Euro Guthaben. Weitere 10 Euro Bonus gibt’s bei Rufnummernmitnahme.

bei SIM-Karten/Tarif-Bestellung bekommst du 45 Euro Guthaben. Weitere 10 Euro Bonus gibt’s bei Rufnummernmitnahme. Damit kannst du den Tarif CallYa Allnet Flat M (20 GB mit 5G und Allnet-Flat / 4 Wochen Laufzeit) drei Mal buchen.

Der Tarif ist monatlich kündbar. Du gehst keine vertragliche Verbindlichkeit für danach ein, musst aber aktiv aussteigen und kündigen.

Wenn du ihn per eSIM bestellst, kannst du den Tarif nach wenigen Minuten schon nutzen (klassische SIM per Post dauert 1–2 Tage).

Ende der Aktion/letzte Abschlussmöglichkeit ist laut Vodafone am 9. April

Jetzt bestellen und loslegen

CallYa-Tarif gratis – vergiss nicht den Gutscheincode einzugeben

Den 45-Euro-Bonus sicherst du dir nur, wenn du aktuell den CallYa Allnet Flat M bestellst. Dieser bietet dir einerseits ein monatliches Datenvolumen von 20 GB im LTE- beziehungsweise 5G-Netz – je nachdem, was vor Ort verfügbar ist. Solltest du bisher etwa nur LTE-surfen gewohnt sein, bietet dir der Gratistarif unverbindlich die Möglichkeit, das schnelle Netz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s einmal auszuprobieren. Außerdem ist hier eine Telefon- und SMS-Flat mit dabei, die du ebenfalls für volle zwölf Wochen kostenfrei nutzen kannst. In andere EU-Netze stehen dir zudem 500 Einheiten für Gesprächsminuten oder SMS zur Verfügung. Abgerundet wird das Paket weiterhin von EU-Roaming und Wi-Fi Calling – letzteres Feature verbessert die Telefonqualität, insbesondere in Innenräumen.

Das solltest du sonst noch wissen

Üblicherweise kostet dich der CallYa Allnet Flat M 14,99 Euro alle vier Wochen. Gibst du allerdings beim Bestellvorgang den Code BONUS45 ein, erhältst du die 45 Euro Guthaben völlig gratis. Wenn du planst, auch danach den Vodafone-Tarif fortzuführen, profitierst du übrigens zusätzlich. Denn: Wer seine alte Rufnummer mitnimmt, erhält weitere zehn Euro Guthaben gratis. So kannst du den Tarif fast einen weiteren Monat ohne Kosten nutzen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Prepaid-Karten gibst du bei der Bestellung deine IBAN an. Vodafone zieht dann normalerweise alle vier Wochen die Grundgebühr per Lastschrift ein – dank Bonusguthaben in den ersten zwölf Wochen aber nicht. Kündigst du die Abbuchung vor Ablauf der drei Monate nicht, zieht Vodafone anschließend 14,99 Euro alle vier Wochen von dir ein. Du solltest dir also schon einmal eine Erinnerung im Kalender machen, wenn du den Tarif danach nicht weiternutzen möchtest.

Cool ist weiterhin, dass du die CallYa Allnet Flat M auch mit einer eSIM nutzen kannst. Hierdurch bist du absolut flexibel und kannst den Tarif etwa auch in deiner Smartwatch oder als Zweit-SIM in deinem Handy nutzen, um dein monatliches Datenvolumen zu erweitern. Und das Beste: Du musst hierbei dann nicht auf den Versand der physischen SIM-Karte warten, sondern kannst schneller lossurfen. Erfahrungsgemäß dauert die Aktivierung hier nur ein paar Minuten.