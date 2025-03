400-Euro-Tablet im Sale: Jetzt Zubehör im Wert von 100 Euro gratis abstauben

Egal, ob zum Streamen, zum Notizen machen oder einfach nur zum Surfen: Ein gutes Tablet ist in vielerlei Hinsicht eine echte Bereicherung für den Alltag. Wenn du bisher vergeblich nach einem Gerät zu einem annehmbaren Preis gesucht hast, haben wir ein echt spannendes Angebot für dich. Alles dreht sich um das Huawei MatePad 11.5″S, das es nicht nur vergünstigt, sondern auch noch mit praktischen Gratisbeigaben gibt. Was dich erwartet und wie viel du genau zahlen musst, erfährst du hier.

Das kostet das Tablet – und das bekommst du für dein Geld

Das MatePad 11.5″S gibt es anlässlich des fünften Jubiläums vom Huawei-Onlinestore mit einem satten Rabatt. Statt 399 Euro zahlst du jetzt 329 Euro. Zusätzlich gibt es den M-Pencil im Wert von 99 Euro gratis dazu, mit dem du auf deinem neuen Tablet zeichnen und schreiben kannst. Das MatePad 11.5″S kommt mit einem matten Bildschirm wie ein Blatt Papier daher. Entsprechend ist das Tablet auch mit dem Label „PaperMatte Display“ versehen. Es sorgt für eine kristallklare Sicht, die bis zu 99 Prozent der Lichtspiegelungen reduziert. Das lässt die Arbeit mit dem Tablet besonders natürlich wirken.



Das Tablet ist optimal zum Zeichnen geeignet

Das Gerät verfügt über 256 GB SSD und 8 GB RAM-Speicher. Weiterhin ist eine 13-MP-Rückkamera und eine 8-MP-Frontkamera verbaut. Der Akku mit einer Kapazität von 8.800 mAh lässt dich auch über mehrere Stunden nicht im Stich. Vier Stereo-Lautsprecher geben alle deine Inhalte mit einem ordentlichen Klang wieder.

Unterm Strich ist das hier also das optimale Tablet für die Arbeit, die Uni oder einfach nur zum Entertainment. Mit einem Gewicht von circa 515 g und seinem 11,5″ großen Display kannst du es easy im Rucksack oder der Handtasche verstauen.

Wem die „PaperMatte“-Version nicht zusagt, der kann das Tablet auch als herkömmliches Gerät kaufen. Dann ist es noch etwas günstiger (269 Euro).

Noch mehr Deals mit Sparpotential

Huawei hat neben diesem Angebot auch noch einige weitere Schnäppchen im petto, die sich sehen lassen können. All diese Deals gibt es anlässlich des fünften Jubiläums des Huawei-Onlinestores. Bis zum 31. März kannst du dich deshalb noch auf die fünffache Anzahl an Membership-Punkten sowie einige Flash-Sales freuen. Während der Aktion bekommst du also nicht wie sonst pro ausgegebenen Euro einen Punkt, sondern direkt fünf. 100 Punkte kannst du dann in einen Euro Rabatt umwandeln.

Mit dem Code AMARAUDIO10H sparst du zudem zehn Prozent auf alle Audio-Produkte von Huawei. Wenn du möchtest, kannst du dich hier durch die Angebote klicken.

Wer statt eines Tablets doch lieber einen Laptop möchte, bekommt das Huawei MateBook X Pro Core Ultra ab 1.799 Euro. In diesem Angebot bekommst du das MatePad 11.5″S übrigens noch gratis dazu gepackt.

Achtung: Das MatePad 11.5 mit Tastatur gibt es vom 7. März bis zum 9. März im exklusiven Flash-Sale. Inklusive M-Pencil zahlst du dann dafür nur 299 Euro.

→ Zum Huawei-Onlineshop

