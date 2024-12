Pokémon Go: Dieses Event im Dezember darfst du nicht verpassen

Kurz vor Weihnachten steht in Pokémon Go stets eines der wichtigsten Events an. Dabei handelt es sich um einen ganz besonderen, zweitägigen Community Day. In diesem Jahr findet er am Wochenende vor Weihnachten, also am 21. und 22. Dezember, statt. Hier erfährst du, was das Event so besonders macht und warum du es auf jeden Fall spielen solltest. Das gilt auch für Spieler, die jeden Community Day des Jahres gespielt haben.

Pokémon Go Community Day im Dezember 2024

Der Community Day im Dezember ist eine Zusammenfassung aller Community Days des Jahres. Das bedeutet, dass du die Chance hast, jedes Pokémon, das 2024 Teil eines Community Days war, zu fangen. Doch das ist noch längst nicht alles. In den 2 km Eiern, die du während des Events erhältst, verstecken sich die Pokémon aus dem Jahr 2023.

Warum sollte ich spielen?

Der Community Day im Dezember lohnt sich für jeden. Denn auch wenn du alle Pokémon schon hast, kannst du von 2-fachen Fang EP und 2-fachem Sternenstaub profitieren. Des Weiteren erhältst du eine höhere Chance auf XL-Bonbons und kannst einen zusätzlichen Spezial-Tausch machen.

Zusätzlich kannst du während des Events alle Pokémon entwickeln und ihnen so die jeweilige Spezialattacke beibringen. Hast du also das Entwickeln einmal vergessen, dann bekommst du im Dezember eine zweite Chance. Die Shiny-Chance ist während des Events ebenfalls erhöht und wer möchte keine Shinys?

Welche Pokémon sind dabei?

Da der Community Day im Dezember ein zweitägiges Event ist, kannst du an den beiden Tagen unterschiedlichen Pokémon begegnen. Du hast jedoch an beiden Tagen die Möglichkeit, den Pokémon zu begegnen, die im Rahmen der Community Day Classics erschienen. Sie spawnen immer in den letzten zehn Minuten einer Stunde zwischen 14:00 und 17:00 Uhr.

Am Samstag begegnest du Knofensa, Chaneira, Viscora, Bauz, Flamiau und Frubberln. Am Sonntag hast du die Chance Menki, Ponita, Galar-Ponita, Strawickl, Zapplardin und Robball zu begegnen. Die Pokémon aus den Community Day Classic sind Porygon, Feurigel, Kindwurm und Tanhel.

Pokémon aus 2023 in den Eiern

Hast du 2023 nicht gespielt, dann hast du im Dezember die Möglichkeit, dennoch die Pokémon aus den Community Days des Jahres anzutreffen. Sie verstecken sich in 2 km Eiern, die du während des Events erhältst. Hast du vor, ein Pokémon zu jagen, dann solltest du sicherstellen, dass du zu Beginn des Events keine Eier im Inventar hast. Während des Events ist die Brütdistanz zudem halbiert.

Diese Pokémon schlüpfen aus Eiern:

Flegmon

Galar-Flegmon

Quapsel

Togepi

Felino

Paldea-Felino

Praktibalk

Milza

Igamaro

Fynx

Froxy

Mabula

eF-eM

Alle weiteren Informationen zum Pokémon Go Community Day im Dezember findest du im offiziellen Blog.