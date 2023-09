PS5-Besitzer aufgepasst: Dieses Original-Zubehör ist praktisch und kostet jetzt nur 20 Euro

Auf der Suche nach einem zweiten PS5-Controller oder dem Pulse 3D-Wireless Headset für das perfekte Gaming-Erlebnis rund um die PLayStation 5 von Sony? Bei Amazon kommst du gerade richtig preiswert an Zubehör für deine PlayStation 5. Und auch die PS5 selbst gibt’s günstig zu kaufen (Disc-Version für 450 Euro, die Digital-Edition hier für unter 400 Euro). Das ist aber noch nicht alles. Bei der aktuellen Aktion kannst du dir auch Top-Titel, wie Spider-Man: Miles Morales, Returnal oder Ratchet & Clank zum Schnäppchenpreis sichern.

NUr 20 Euro: Ladestation für PS5-Controller mit 43 Prozent Rabatt

Ein Must-Have für alle PS5-Poweruser ist definitiv eine Ladestation für ihre Controller. Hiermit werden die Drücker nicht nur schick in Szene gesetzt, sondern sind auch jederzeit voll aufgeladen und betriebsbereit. Die originale DualSense-Ladestation ist gerade bei Amazon 43 Prozent reduziert und somit für nur noch 19,99 Euro statt 34,99 Euro (UVP) zu haben. Generell ist das ein starker Preis, denn in der Vergangenheit schwankten die Kosten meist zwischen rund 22 und 26 Euro. Unter 19,90 Euro gab es die Ladestation aber noch nie (Link zum Preisvergleich bei günstiger.de).

Bei Amazon im Angebot: Die Sony DualSense Ladestation

Übrigens außerdem praktisch bei der Ladestation: Da sie mit einem Netzanschluss und Netzkabel geliefert wird, kannst du sie direkt an die Steckdose schließen. So bleibt ein USB-Port an der PS5 frei und du kannst ihn für anderes Zubehör verwenden.

DualSense Wireless-Controller 31 Prozent günstiger

Ebenfalls sehr stark ist auch das Angebot zum originalen DualSense Wireless-Controller. Denn bei Amazon kommst du gerade für nur 47,99 Euro an den handlichen Drücker. Das entspricht einem Rabatt von satten 31 Prozent. Insbesondere hierbei lohnt auch ein Blick auf den Preisverlauf (siehe unten). Denn günstiger gab es den Controller zuvor noch nie im Netz. Üblich sind hier Preise zwischen 59 und 69 Euro. Wer also auf der Suche nach einem Zweit- oder Dritt-Controller ist, kann hier ohne Bedenken zuschlagen.

Das Angebot gilt dabei für den Controller in Weiß, aber auch exotischere Farben, wie Rot oder Pink sind deutlich reduziert.

Games im Preissturz: Hier lohnt sich ebenfalls ein Blick

Wenn du deine Spiele-Sammlung aufstocken möchtest, solltest du dir ebenfalls die folgenden Angebote einmal ansehen. So kannst du dich etwa in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales durch New York schwingen und Bösewichte bekämpfen. Während ursprünglich 59,99 Euro auf dem Preisschild standen, musst du jetzt nur noch 21,99 Euro für das Game zahlen und damit 63 Prozent weniger.

Weiterhin cool: Das Abenteuer-Spiel Uncharted Legacy of Thieves Collection ist gerade bei Amazon sogar satte 70 Prozent heruntergesetzt. Dadurch stehen hier nur noch 14,99 Euro auf der Rechnung – ein top Peis für das actionreiche Spiel, der aktuell von niemandem unterboten wird.

Weitere Games mit starken Rabatten bei Amazon: