100 GB geschenkt: Dieser flexible Vielsurfer-Tarif für nur 9 Euro ist genial!

Ein großes Datenpaket, keine Mindestlaufzeit und ein Preis von unter 10 Euro? Dieser Tarif-Deal hat absolutes Hit-Potenzial! Bei SIMon mobile kannst du dir als Neukunde derzeit nämlich ganze 100 GB Datenvolumen umsonst dazu sichern. So bekommst du dann schon ab monatlich 8,99 Euro einen echten Vielsurfer-Tarif. Die 100 GB sind dabei allerdings nur ein einmaliges Extra, welches du innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen musst. Da der Vertrag jedoch komplett ohne Mindestlaufzeit daher kommt, kannst du das massive Datenvolumen auch einfach vorher verbrauchen und den Tarif auf Wunsch anschließend wieder kündigen. So lohnt sich das Angebot beispielsweise auch als flexible Option für den nächsten Urlaub – eine Allnet-Flat und EU-Roaming sind passenderweise nämlich ebenfalls mit an Bord.

100 GB geschenkt: So funktioniert die Aktion

Die Aktion von SIMon mobile ist einfach und genial zugleich: Neukunden, die bis zum 2. Juni einen der flexiblen Mobilfunkverträge des Anbieters abschließen, bekommen satte 100 GB 5G-Datenvolumen gratis on top! Wie eingangs erwähnt, handelt es sich hierbei nicht um ein monatliches, sondern ein einmaliges Extra. Dieses kannst du nach Belieben innerhalb von 12 Monaten verbrauchen. Da die Tarife von SIMon mobile keinerlei Mindestlaufzeit oder Anschlusskosten besitzen, bist du dabei besonders flexibel. So lässt sich der Vertrag beispielsweise extra für einen Urlaub abschließen, in dem du das große Datenvolumen nutzt, um auch unterwegs YouTube-Videos, Netflix und Co. zu streamen. Anschließend kündigst du den Tarif auf Wunsch einfach wieder. Warum sich die Verträge von SIMon mobile aber auch sonst lohnen können und was dir dabei generell alles geboten wird, zeigen wir dir jetzt.

→ 100 GB geschenkt bei SIMon mobile

Ab 8,99 Euro: Das bieten dir die Tarife von SIMon mobile

12, 17 oder 27 GB – diese Optionen bietet dir SIMon mobile beim Abschluss eines Tarifs. Aktuell sicherst du dir dabei aber natürlich noch die 100 GB gratis dazu. Generell bist du mit den Verträgen mit bis zu 50 MBit/s im D-Netz von Vodafone unterwegs. Diese Geschwindigkeit sollte locker fürs Surfen und Streamen ausreichen – vor allem, wenn du das stärkere 5G-Netz nutzt. Hinzu kommt außerdem stets noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming. Wirklich besonders ist zudem die hohe Flexibilität. Eine Mindestlaufzeit sowie einen Anschlusspreis gibt es bei den Verträgen nämlich nicht. Weitere Vorteile wie WiFi-Calling sowie die Möglichkeit, den Tarif mit einer eSIM abzuschließen, runden das exzellente Gesamtpaket ab.

Und auch der Preis kann sich absolut sehen lassen: Los geht’s nämlich schon ab 8,99 Euro pro Monat für die 12-GB-Variante, während die Option mit 27 GB monatlich mindestens 16,99 Euro kostet. Ganz so leicht ist das Ganze aber leider nicht. Die Preise bei SIMon mobile sind nämlich immer abhängig davon, von welchem Anbieter aus du wechselst. Nur bei Rufnummernmitnahme von bestimmten Anbietern wie Aldi Talk, O2 oder 1&1 sicherst du dir daher den geringsten Preis. Wie viel genau die Tarife für dich kosten, kannst du dir direkt auf der Startseite anzeigen lassen. Mit Blick auf das enorme extra Datenvolumen lohnen sich die Verträge jetzt aber definitiv.

