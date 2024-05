Wer kennt das nicht? Ausgerechnet auf den Stufen im Treppenhaus landet der schlammige Fußabdruck oder die Packung Mehl reißt an der genau falschen Stelle in der Küche auf. Musste man vor einigen Jahren noch mühsam eine Steckdose freiräumen, um den Staubsauger daran einzuschalten, bieten heutige Modelle viel mehr Flexibilität. Dank des eingebauten Akkus kannst du etwa das Treppenhaus staubsaugen, ohne Tango mit den Kabeln zu tanzen. Wer sich nach der Freiheit eines Akkustaubsaugers sehnt, horcht bei diesem Schnäppchen auf, denn: Bei MediaMarkt sicherst du dir derzeit einen hochwertigen Akkusauger samt praktischem Knickgelenk und reichlich Zubehör über 550 Euro billiger!

Rowenta X-Force Flex Akkusauger mit zahlreichem Zubehör

Der X-Force Flex 14.60 Animal Sauger stellt das stärkste Akkusauger-Modell aus Rowentas hochwertiger Serie dar. Normalerweise müsstest du hierfür bis zu 949,99 Euro ausgeben. Zurzeit kannst du ihn dir jedoch für lediglich 399 Euro sichern. Was das Gerät von klassischen Akkustaubsaugern unterscheidet, ist das Saugrohr mit integriertem Knick. So kannst du den Sauger bequem unter Möbel schieben, um auch schwer erreichbare Stellen zu säubern. Ein weiterer Vorteil ist das intelligente Steuersystem. Hierdurch passt sich der Staubsauger automatisch in seiner Leistung an den Untergrund an, egal ob du über Parkett, die Küchenfliesen oder deinen Wohnzimmerteppich gleitest. Durch das beutellose Design ist er außerdem flexibel in der Anwendung und kann ohne zusätzliche Ausgaben von dir uneingeschränkt genutzt werden.

Tierhaarbesitzer dürften mit dem X-Force Flex ebenso ihre Freude haben. Denn das Set liefert einiges an Zubehör, zu dem auch eine Spezial-Turbobürste für die Tierhaarentfernung zählt. Wer als Allergiker die Pollen beseitigen und nicht aufwirbeln möchte, kann dank hoher Filtrationsleistung von 99,9 Prozent wieder aufatmen. Die Saugleistung des Modells kann sich dabei auf bis zu 200 AirWatt steigern, dank integrierter Boost-Funktion des Akkusaugers. So kannst du auch hartnäckigen Verschmutzungen schnell und unkompliziert zu Leibe rücken. Insgesamt bietet dir der Akku eine Laufzeit von bis zu 80 Minuten, die zur regelmäßigen Reinigung deiner Wohnräume genügen sollten. Durch die vielen Spezial-Aufsätze und die Möglichkeit den Rowenta X-Force Flex als Handstaubsauger zu nutzen, kannst du damit nicht nur deinen Fußboden, sondern auch Möbel oder deinen Pkw problemlos absaugen.

Preis-Check: Darum lohnt sich der MediaMarkt-Deal

Derzeit lohnt sich der Rowenta Akkusauger ganz besonders. MediaMarkt streicht jetzt nämlich satte 58 Prozent vom UVP. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von über 550 Euro! Dadurch stehen für dich schlussendlich nur noch 399 Euro für den hochwertigen Sauger auf der Rechnung. Wie gut das Angebot wirklich ist, zeigt zudem ein Blick auf den Preisvergleich. Im Netz gibt’s das Haushaltsgerät aktuell nämlich bei keinem anderen Anbieter günstiger. Wer also einen neuen Akkusauger mit reichlich Zubehör und starker Technik sucht, kann hier ein echtes Schnäppchen machen.