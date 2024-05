Nicht mehr häufig kommst du für unter 10 Euro an einen Handytarif. Das Angebot bei Crash ist aber solch ein Fall. Und dafür bekommst du nicht nur 3 bis 5 GB Datenvolumen, sondern solide 10 GB. Wer unterwegs Musik streamt, WhatsApp nutzt und hin und wieder Videos bei Instagram und Co. schaut, kommt hiermit ohne Probleme aus. Vor allem, da wir die meiste Zeit ohnehin im WLAN zu Hause, in der Uni, auf der Arbeit oder bei Freunden sind. Der Tarif bietet dir dabei eine Downloadgeschwindigkeit von 42,2 Mbit/s sowie eine Uploadgeschwindigkeit von 5,7 Mbit/s. Surfen und Streamen geht damit flott und ruckelfrei.

Für 5,99 Euro monatlich bekommst du aber sogar noch mehr: 100 Minuten pro Monat kannst du Telefonate in alle deutschen Netze führen. Gespräche, die du über WhatApp Call oder andere Messenger aufbaust, werden hier natürlich nicht mitgezählt. Auch 100 SMS sind bereits inklusive. Jede weitere Minute sowie jede SMS kostet faire 9 Cent. Der Vorteil, dass du nur 100 Minuten im Monat inklusive hast: Du zahlst nicht für eine Telefonie- oder SMS-Flatrate, die du möglicherweise gar nicht brauchst. Passt dieser Tarif für dich? Dann solltest du dich beeilen, denn das Angebot gilt laut Counter auf der Seite nur noch bis einschließlich Samstag (4. Mai).

Umgekehrt ist der Tarif natürlich nichts für jene, die besonders viel telefonieren. Da sollte es dann schon eine Allnet-Flat sein.

Der Tarif im Überblick

10 GB monatlich

Vodafone-Netz

100 Frei-Minuten mtl. inklusive

100 Frei-SMS mtl. inklusive

Faire 9 Cent für weitere SMS & Gesprächsminuten

EU-Roaming inkl.

VoLTE und WLAN Call fähig

eSIM möglich

Nur 5,99 Euro monatlich für 24 Monate

hier direkt buchen

Zu beachten ist: Nach Ablauf der zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit steigen die monatlichen Grundkosten auf 14,99 Euro. Du kannst jedoch nach Ablauf der zwei Jahre monatlich kündigen oder alternativ auch mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Für den Vertragsabschluss fallen einmalig 19,99 Euro an. Übrigens: Deine bestehende Rufnummer kannst du kostenlos mitbringen und bist so weiterhin für deine Familie und Freunde unter deiner gewohnten Nummer erreichbar.

