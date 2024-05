Du bist viel unterwegs und nutzt oft TikTok, Instagram und Co.? Oder schaust in Bus und Bahn gerne Filme und Serien? Dann brauchst du ein großes Datenpaket. Aber auch eine Telefon-Flat sollte in einem guten Vertrag dabei sein – insbesondere, wenn dein Handy einen Festnetz-Anschluss ersetzt. Möchtest du deine monatlichen Kosten jedoch gering halten, solltest du jetzt bei Freenet vorbeischauen. Denn dort gibt’s gerade einen starken Tarif zu einem günstigen Preis.

Green LTE 60 GB jetzt 61 Prozent günstiger: Das steckt in dem Freenet-Tarif

Steckst du die neue SIM-Karte des Freenet-Tarifs in dein Smartphone, erhältst du einerseits satte 60 GB Datenvolumen im LTE-Netz. Allerdings nicht – wie bei vielen anderen Anbietern – mit nur 25 bis 50 MBit/s Downloadgeschwindigkeit. Hiermit surfst du mit bis zu 100 MBit/s und bist so besonders schnell online unterwegs. 5G und somit 300 MBit/s und mehr kannst du für den Preis von unter 15 Euro im Monat allerdings nicht erwarten. Aber sind wir ehrlich: Für die meisten Nutzer reicht LTE auch vollkommen aus.

Dafür bringt dich der Tarif ins Netz von Vodafone und hält dir außerdem noch eine Flat für Telefonate und SMS bereit. Und auch EU-Roaming ist inklusive, wodurch du auch im Sommerurlaub EU-weit bestens versorgt bist. Denn in der gesamten EU profitierst du somit von denselben Konditionen. Zusätzlich cool: Der Tarif ist VoLTE & WiFi-Call fähig, wodurch sich die Telefonqualität – besonders in Innenräumen – erheblich verbessern kann.

Bei Bedarf kannst du den Tarif auch per eSIM nutzen und so etwa deine Apple Watch mit dem Internet verbinden oder den Vertrag als Zweittarif in einem Handy nutzen, das nur einen physischen SIM-Slot hat.

Flexibel starten und 61 Prozent sparen

Der Vertragsbeginn ist übrigens flexibel. Das bedeutet, du kannst dir das Angebot jetzt schon sichern, bezahlst aber erst später. Das ist etwa praktisch, wenn dein aktueller Vertrag noch läuft und du nicht doppelt zahlen willst. In der Regel kannst du bei Freenet bis zum Ende des Folgemonats starten.

Kommen wir zu den Kosten. Derzeit streicht Freenet 61 Prozent vom ursprünglichen Preis. Dadurch musst du statt 51,99 Euro pro Monat jetzt nur noch 14,99 Euro monatlich zahlen. Hinzu kommen einmalig 19,99 Euro Anschlusspreis – weitere versteckte Kosten gibt es nicht. Und das ist insgesamt für einen 60-GB-Tarif samt Allnet-Flat richtig gut. Zur Einordnung: Unabhängig von der Allnet-Flat zahlst du hier je Gigabyte nur rund 25 Cent.

Möchtest du noch mehr Datenvolumen und das im monatlich kündbaren Tarif, empfehlen wir dir einen Blick auf diese Aktion. Tarife mit 140 GB oder sogar ohne Limit sind hier im Angebot.

Jetzt weiterlesen 140-GB-Kracher für 25 Euro: Monatlich kündbar und trotzdem kein Anschlusspreis