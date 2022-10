Amazon Prime Day 2023: Alle Informationen zum Shopping-Event Michael Stupp 4 Minuten

Nach zwei Amazon Prime Day in 2022, blicken wir nun in die Zukunft. Wie geht es mit dem Shopping-Event weiter? Was ändert sich womöglich und erweitert Amazon seine Prime-Day-Strategie sogar? Ein Blick auf die Bestseller der vergangenen Events darf auch nicht fehlen.