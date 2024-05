Das perfekte Apple-Paket? iPhone 15 Pro Max & LTE Apple-Watch zum Spitzenpreis

Wer das iPhone 15 Pro Max erstmals in seinen Händen hält, möchte sicherlich nie wieder zurückwechseln. Immerhin handelt es sich hierbei um das derzeit beste iPhone auf dem Markt. Von der flüssigen Nutzerfahrung dank starker Soft- und Hardware bis hin zum Top-Display – mit dem iPhone 15 Pro Max bist du rundum perfekt ausgestattet. Ein absolutes Highlight ist obendrein auch das exzellente Kamerasystem, mit dem du heimische Schnappschüsse, neue Urlaubsbilder oder Videos besonders hochauflösend knipst. Und das Beste: Jetzt gibt’s das Oberklassen-Smartphone bei O 2 erstaunlich günstig im Bundle mit einer Apple Watch und einem 5G-Tarif.

Der 5G-Tarif zur Apple-Hardware im Preis-Check

Schauen wir uns zunächst den Tarif selbst genauer an. Zum iPhone 15 Pro Max und der Apple Watch S9 LTE (45 mm) gesellt sich hierbei der O 2 Mobile M Vertrag für monatlich 72,99 Euro (36 Monate Laufzeit). Dieser bietet dir neben einer Allnet-Flat und EU-Roaming hauptsächlich 25 GB 5G-Datenvolumen mit einer besonders schnellen Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Dank des Grow-Vorteils kommen zusätzlich jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten kostenlos dazu – der Tarif wird mit der Zeit also immer besser.

Während der Anschlusspreis bei dem Angebot komplett entfällt, fallen für das iPhone 15 Pro Max und die Apple Watch S9 LTE einmalig 17,99 Euro inklusive Versand an. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der O 2 -Tarif ohne die Apple-Geräte eigentlich nur 29,99 Euro pro Monat kosten würde. Du zahlst also einen monatlichen Aufpreis von 43 Euro bzw. 1.584 Euro über die komplette Mindestlaufzeit. Trotzdem kommst du bei dem O 2 -Bundle deutlich günstiger weg! Bereits das iPhone 15 Pro Max kostet im Netz nämlich mindestens 1.138 Euro, während für die Smartwatch in der LTE-Variante weitere 569 Euro anfallen würden. Mit Blick auf die Hardware sparst du hier also immerhin über 160 Euro – und bekommst die zwei Top-Geräte direkt auf einen Schlag billiger zum Vertrag.

iPhone 15 Pro Max mit Apple Watch S9 LTE – Perfekte Kombi für daheim & den Urlaub

Wir haben eingangs schon vom iPhone 15 Pro Max geschwärmt. Apple liefert dir mit seinem Premium-Modell absolute High-End-Hardware – vom 6,7 Zoll OLED-Display mit 120 Hz Darstellung, über den starken Apple Bionic A17 Pro Prozessor samt 8 GB RAM bis hin zur intuitiven iOS-Software. Alle Hobbyfotografen werden an dem Oberklassen-Handy aber ebenfalls ihre Freude haben. Mit der Triple-Kamera filmst und knipst du nämlich gestochen scharf – wodurch sich das iPhone auch ideal für Social Media lohnt. Hinzu kommt mit der Apple Watch S9 LTE (45 mm) dann noch eine coole Smartwatch – inklusive besonders hellem OLED-Display, Sport- und Gesundheitsfunktionen und vielem mehr.

→ Zum iPhone-Bundle von O 2