Brandneues Pixel 8a für nur 114 Euro? O2 liefert Vorbesteller-Kracher

Mit seiner A-Reihe liefert dir Google immer wieder hochwertige Technik zu einem bezahlbaren Preis – und auch das neue Pixel 8a ist davon keine Ausnahme. Doch es geht sogar noch günstiger! Bei O2 kannst du das gerade erst vorgestellte Pixel 8a nämlich jetzt schon für lediglich rund 114 Euro Aufpreis zu einem 25-GB-Tarif vorbestellen. Wer bereit ist, sein altes Handy einzutauschen, kommt sogar noch günstiger an die Google-Neuheit.

Brandneues Google-Handy für nur 114 Euro zum Tarif

Nehmen wir das O2-Bundle zum neuen Pixel 8a mal genauer unter die Lupe. Als Tarif winkt dir hier der O2 Mobile M Vertrag mit 25 GB 5G-Datenvolumen, einer flotten Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s sowie einer Allnet-Flat und EU-Roaming. Dank des praktischen Grow-Vorteils von O2 bekommst du zusätzlich jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten pro Monat gratis on top. Im zweiten Vertragsjahr versurfst du monatlich dadurch bis zu 30 GB, während dir im dritten Jahr dann sogar 35 GB zur Verfügung stehen.

Normalerweise kostet der O2 Mobil M Vertrag monatlich 29,99 Euro, im Bundle mit dem Pixel 8a zahlst du jetzt hingegen 32,99 Euro pro Monat (36 Monate Laufzeit). Für das Smartphone fällt somit ein Aufpreis von 3 Euro pro Monat an. Hinzu kommt außerdem noch ein Gerätepreis von einem Euro sowie 4,99 Euro Versandkosten. Insgesamt zahlst du über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten dadurch 113,99 Euro für das Pixel 8a extra – ein echtes Schnäppchen für die Google-Neuheit! Wer noch mehr sparen möchte, kann zusätzlich noch sein altes Handy eintauschen. O2 bietet dir dabei einen Trade-in-Bonus in Höhe von bis zu 150 Euro. So sicherst du dir das Pixel 8a dann gegebenenfalls sogar komplett gratis zum Tarif.

Doch aufgepasst: Der preiswerte Vorbesteller-Deal gilt nur noch bis zum 14. Mai. Wer also direkt günstiger an das Pixel 8a kommen möchte, sollte lieber bald zugreifen.

Pixel 8a – Kompaktes Smartphone mit starker Technik

Das Pixel 8a überzeugt auf den ersten Blick direkt mit seinem kompakten 6,1 Zoll großen OLED-Display. Dadurch liegt das Smartphone hervorragend in der Hand, gleichzeitig kann sich der Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz aber auch technisch natürlich absolut sehen lassen. Das Gleiche kann man über die Technik unter dem Display sagen: Der Google Tensor G3 Prozessor samt 8 GB RAM sollte stets für eine ausgezeichnete Leistung sorgen, während der Akku laut Google über 24 Stunden durchhalten soll. Wie immer profitierst du selbstverständlich auch beim Pixel 8a von purem Android und einem langen Update-Support von sieben Jahren.

→ Pixel 8a günstig zum O2-Tarif