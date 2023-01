Wie Pluto-TV & Co: Nächster Anbieter plant werbeunterstützte Inhalte

Die Konkurrenz unter den Streaming-Diensten bleibt hoch. Nicht immer sind Abonnenten bereit, sich mehr als einen Streaming-Anbieter zu den verfügbaren Preisen zu leisten. Um dennoch Kunden gewinnen zu können, testen die Unternehmen daher seit längerem werbeunterstützte Inhalte und Abonnements aus, um Inhalte günstiger oder umsonst anzubieten. Jetzt testet der nächste Streaming-Anbieter werbeunterstützte Inhalte aus.

YouTube Channels künftig mit werbeunterstützten Inhalten

Wie The Wall Street Journal berichtet, erwägt YouTube die Einführung von werbeunterstützten Channels, in denen Inhalte von Partnerunternehmen auf Abruf gezeigt würden. Das Unternehmen sei bereits in Gesprächen mit zahlreichen Entertainment-Diensten, deren Filme und TV-Shows künftig auf den Channel ausgespielt werden sollen. Das grundlegende Konzept dahinter ist simpel: Nutzer von YouTube können die Inhalte auf Abruf auf den Channels aufrufen, ohne dafür zu bezahlen. Dafür müssen Nutzer wie bei anderen YouTube-Videos Werbeinhalte in Kauf nehmen, die während der Sendung eingeblendet werden. Die durch die Werbung generierten Einnahmen sollen ähnlich wie bei anderen YouTube-Nutzern zu 45 Prozent an YouTube und zu 55 Prozent an die Unternehmen fließen, die die Inhalte bereitstellen.

Angesichts der großen Fläche an Zuschauern, die sich weltweit durch YouTube erreichen lassen, dürfte das für beide Parteien eine lukrative Vereinbarung darstellen. Bereits im Jahr 2022 generierte YouTube 7,1 Milliarden US-Dollar allein durch seine ausgestrahlte Werbung. Sollten die werbeunterstützten Channel für Nutzer zugänglich werden, dürfte diese Zahl signifikant ansteigen. Einem Sprecher des Unternehmens zufolge läuft ein Test der werbeunterstützten Channel bereits mit einer kleinen Menge an Nutzern, um auszuloten, welche Nachfrage es zu bedienen gilt. Man sei auf der Suche nach neuen Methoden, um Anwendern an einem zentralen Ort zu erleichtern, die Inhalte zu finden, die sie sehen und teilen möchten.

YouTube ist dabei nicht der einzige Streaming-Service, der werbeunterstützte Inhalte als Gelegenheit erkannt hat. Amazons Freevee verfolgt ein ähnliches Konzept, bei dem Nutzer mit Werbung umsonst Inhalte ansehen können. Auch Pluto TV setzt auf werbeunterstützte Inhalte, für die Nutzer keinen Cent zahlen müssen und gewann in den letzten Jahren an Popularität. Weitere Beispiele für Streaming-Anbieter mit Werbeunterstützung finden sich in Peacock sowie Tubi. Andere Streaming-Dienste mit kostenpflichtigen Abonnements wie Disney+ und Netflix haben im Laufe des letzten Jahres vergünstigte werbeunterstützte Abonnements eingeführt.

Wann kommen YouTubes werbeunterstützte Channel nach Deutschland?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist kein Starttermin für den neuen Service des Unternehmens in Deutschland bekannt. Man spricht jedoch davon, dass im späteren Verlauf des Jahres die werbeunterstützten Channel für ein größeres Publikum verfügbar sein sollen. Zeitgleich behält man sich jedoch vor, dass sich diese Pläne in der Zwischenzeit ändern könnten. Letztlich wird es im Wesentlichen davon abhängen, wie erfolgreich der Testlauf der werbeunterstützten YouTube Channel ausfällt und welche Entertainment-Partner sich bereit erklären, ihre Inhalte über den neuen Service anzubieten. Bisher ist das Unternehmen mit Streaming-Anbietern wie Paramount+ sowie Showtime in Verhandlungen.