Deutsche Bahn schafft attraktives Angebot: Dieser Streaming-Dienst ist ab sofort an Bord

Verreist man mit dem Zug, hat man Zeit, sich um sich selbst zu kümmern – und etwa zu lesen, Filme oder Serien zu schauen oder andere Dinge zu erledigen. Nicht umsonst wirbt die Deutsche Bahn selbst mit einem solchen Slogan. Doch um Inhalte zu streamen, musstest du sie bislang oftmals auf dein Handy laden, damit dein Datenvolumen nicht zu stark beansprucht wird oder damit du sie trotz Funklöchern an der Strecke ruckelfrei sehen kannst. Das ändert sich jetzt wieder.

Deutsche Bahn schafft neues, altbekanntes Angebot

Gerade lange Zugfahrten sind für das Ansehen von Serien und Filmen prädestiniert. Schon vor einigen Jahren kooperierte die Deutsche Bahn genau zu diesen Zwecken mit Streaming-Diensten, wie zuletzt mit Maxdome. Das Angebot ist zwischenzeitlich verschwunden, doch in diesem Jahr rüstet die Bahn erneut nach.

Man holt den in Deutschland frisch gestarteten Streaming-Dienst Paramount+ im wahrsten Sinne des Wortes an Bord. Dieser ist seit Anfang Dezember hierzulande verfügbar und bringt aufgrund seiner Historie als Filmstudio einen großen Katalog an Filmen wie auch Serien mit. Auf den kannst du während der Reise mit der Deutschen Bahn zwar nicht komplett zugreifen. Allerdings hat man einige Titel für dich als Reisenden vorab ausgewählt.

Dazu zählen beispielsweise die Serie „Star Trek: Discovery“, „The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt“, „Mission: Impssible: Fallout“ oder auch „Paw Patrol: Der Kinofilm“. Selbst die brandneue Verfilmung von „Die Chemie des Todes“ von Simon Beckett feierte im ICE seine deutsche Premiere.

So kannst du Paramount+ im Zug nutzen

Paramount+ ist nicht in allen Zügen der Deutschen Bahn verfügbar, sondern ausschließlich in ICEs. Das Angebot ist kostenlos nutzbar. Das heißt, du musst weder für das Streamen von Inhalten während deiner Zugfahrt bezahlen, noch Kunde bei Paramount+ sein.

Zur Verfügung steht die Streaming-Plattform über das ICE-Portal. Zu diesem gelangst du, wenn du dich mit deinem Smartphone, Tablet oder Laptop im ICE-WLAN anmeldest und die Nutzungsbedingungen akzeptierst.

Die Kooperation zwischen Paramount+ und Deutscher Bahn gilt vorerst aber nur bis zum 31. März. Ob beide Parteien sie danach verlängern, bleibt abzuwarten.