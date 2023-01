Beliebte Teenie-Serie kehrt mit zweiter Staffel zurück – hier kannst du sie sehen

Als die Nickelodeon-Serie „iCarly“ 2008 startete, wurde sie schnell zu einer der beliebtesten Teenie-Serien. Die titelgebende Figur lebte gemeinsam mit ihrem großen Bruder Spencer in Seattle; den Traum, mit einer eigenen TV-Show berühmt zu werden. Die Schauspieler sind mittlerweile erwachsen – und dennoch erlebt „iCarly“ ein Revival. Jetzt gibt es neue Folgen. Was ist aus ihnen geworden?

„iCarly (2021)“ mit zweiter Staffel zurück

Carly alias Miranda Cosgrove erlangte als kleines Mädchen in „The School of Rock“ mit Jack Black in der Hauptrolle ihren Durchbruch. Nach Serien wie etwa „Drake & Josh“ spielte sie ab 2008 die Titelrolle der Carly Shay in „iCarly“. Nach vier Jahren kam das Aus, sodass 2012 das große Serienfinale ausgestrahlt wurde. Doch damit scheint die Geschichte von Carly noch nicht zu Ende erzählt zu sein.

2021 erlebte die Teenie-Serie ein Revival und startete mit einer brandneuen Staffel beim Streaming-Dienst Paramount+. Neben Miranda Cosgrove sind auch Nathan Kress als Freddie und Jerry Trainer als Carlys Bruder Spencer aus dem früheren Cast zu sehen. Damalige Teenager-Probleme weichen in der Neuauflage jedoch jenen der Erwachsenen.

Sendete Carly damals noch ihre eigene TV-Sendung aus ihrem Kinderzimmer und war Spencer ein bislang erfolgloser Künstler, hat sich das Blatt für die Geschwister gewendet. Spencer verdient mit seiner Kunst Geld und Carly ist zurück nach Seattle gezogen, wo sie nach wie vor einen Online-Kanal betreibt. Gemeinsam mit ihrem Mitbewohner Harper wohnt sie erneut in Bushwell Plaza, dem Gebäude, in dem die Figuren auch damals wohnten. Auch Freddie zieht es nach einem gescheiterten Start-up und Scheidungen zurück nach Bushwell Plaza, wo er gezwungenermaßen wieder mit seiner Mutter lebt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Obgleich die Zeiten, in denen Freddie, Carly und ihre damalige Freundin Sam ihre eigene TV-Show aus ihren Kinderzimmern sendeten, ist ihr Leben in den späten 20ern nicht weniger chaotisch geworden. In Staffel 2 will vor allem Carly eine Auszeit von Romantik und Trubel und versucht, ihrer Online-Karriere einen Schubs zu geben.

Hier siehst du die beliebte Teenie-Serie im Stream

Ab sofort kannst du die zweite Staffel von „iCarly (2021)“ bei Paramount+ sehen. Jeden Montag kommen zwei neue Folgen zur Streaming-Plattform. Bei der Konkurrenz ist die Serie derzeit nicht verfügbar.