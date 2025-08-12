Deutsche Bahn senkt die Preise massiv: So günstig war ein Bahnticket noch nie

Die Deutsche Bahn macht Bahnfahren diesen Sommer besonders attraktiv. Mit einer neuen Aktion profitieren vor allem Sparfüchse und Kurzstreckenpendler. Wer flexibel ist und schnell bucht, kann zu einem bisher kaum vorstellbaren Tarif reisen.
Deutsche Bahn reduziert die Ticketpreise
Deutsche Bahn reduziert die Ticketpreise
Bahnfahren wird für viele in diesem Sommer noch ein Stück attraktiver. Denn die Deutsche Bahn überrascht mit einer Aktion, die vor allem Sparfüchse und Kurzstreckenpendler aufhorchen lassen dürfte. Wer flexibel ist und schnell zugreift, kann seit dem 15. Juni zu einem Preis reisen, der sonst unvorstellbar war.

Bahnfahren wird diesen Sommer noch günstiger

Nicht zuletzt mit dem Ziel, Bahnfahren attraktiver zu machen, senkt die Bahn den Einstiegspreis auf ausgewählten Kurzstrecken deutlich, von vormals 9,99 auf lediglich 6,99 Euro in der 2. Klasse. Und dank eines zusätzlichen BahnCard-Rabattes lassen sich die echten Kosten auf zum Teil nur noch 5,24 Euro drücken.

Während also Spar-Fans jubeln, könnte man fast vergessen, dass dieses Angebot nur limitiert verfügbar ist und kurzfristig gebucht werden muss. Dennoch sollten insbesondere Pendler, Sparfüchse und Gelegenheitsreisende jetzt genau aufpassen. Denn die günstigen Sitzplätze sind schnell vergriffen. Gleichwohl ist der Reiz groß, spontan einen Städtetrip oder Ausflug zum Mini-Preis zu buchen. Und ganz nebenbei die Klimabilanz zu verbessern.

Noch mehr sparen

Zudem profitieren junge Reisende. Die Bahncard 50 gibt es bis zum 13. Dezember 2025 für nur 49,99 Euro (statt 79,90 Euro). In Kombination mit dem preiswerten Super-Sparpreis Young lassen sich ICE-Fahrten bereits ab 9,74 Euro realisieren. In der Summe entsteht so ein attraktives Paket, das nicht nur preisbewusste Reisende, sondern auch Impulstouristen anspricht. Kurzfristig planen, günstig reisen, entspannt überraschen lassen, ganz im Sinne moderner Mobilität.

Ein ICE der Deutschen Bahn steht im Bahnhof
BAHN
Bahn lässt neuen ICE fahren: Warum dieser Zug das Reisen komplett verändert
Der neue ICE L der Deutschen Bahn auf Testfahrt
Endlich ist die Zulassung da: Nach langem Warten darf die Deutsche Bahn endlich ihre komplett neue ICE-Generation in den Einsatz bringen. Diese hat eine Funktion zu bieten, auf die Reisende seit über 30 Jahren gewartet haben. Wir zeigen dir, wann und wo der neue Zug zuerst eingesetzt werden soll.

